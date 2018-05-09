蔡英文逗機器人 Poppy你會紅

蔡英文8日先到智慧製造試營運場域，參訪示範線運轉情形與電腦3D創新控制技術，並了解廠內各智慧機械設備，與達梭公司協助製作的機器人「Poppy」連握2次手並拍照，笑說「Poppy，你會紅。」（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

總統蔡英文「5+2產業創新系列之旅」8日到台中，在台中市長林佳龍陪同下參訪「智慧製造試營運場域」等處，她指出，台中發展智慧機械產業，天時、地利、人和等優勢條件均已到位，智慧機械已成為台灣第3個「兆元產業」，在國際有舉足輕重地位。

蔡英文8日先到智慧製造試營運場域，參訪示範線運轉情形與電腦3D創新控制技術，並了解廠內各智慧機械設備，與達梭公司協助製作的機器人「Poppy」連握2次手並拍照，笑說「Poppy，你會紅。」

蔡英文表示，在過去2年智慧機械產業進步最快、成果最具體，去年已突破1兆元產值，工具機產業去年台灣在全世界出口排名已從第5名進步到第4名，面對少子化「天時」，所有國家都走向智慧化，台中是智慧機械聚落最強的地方，佔有「地利」，「人和」是台中與中央緊密合作。

蔡英文下午轉往大雅區參觀專門製造水龍頭零組件製造的橋椿金屬公司，仔細看著機械手臂操作生產環節。橋椿目前為全球最大水龍頭零組件鋅壓鑄產品專業製造商，投資50億元規畫的中科新廠，機械手臂達200多座，全廠自動化比例相當高。

蔡英文隨後前往大甲百德機械參訪，她指出，百德專門生產高階工具機，被稱為台灣機械業的勞斯萊斯，表現優於整個產業，智慧機械的發展為台灣整體機械業創造更多動力，機械業是繼半導體、面板後，第3個兆元產業。

(中國時報)

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