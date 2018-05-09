14隻貓餓成白骨 惡飼主遭起訴

2018年05月09日 04:11 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市32歲陳姓女子在七堵區頂樓加蓋住家飼養超過20幾隻貓，後來卻因為照顧住院中的父親，對貓隻疏於餵食照顧，造成14隻貓遭活活餓死慘劇，屋內滿是腐爛蛆蟲，惡臭難聞。基隆地檢署8日依違反動保法起訴陳女，並聲請簡易判決處刑。

檢方調查，陳女本身飼養2隻母貓，2015年又向基隆市寵物銀行認養3隻母貓和1隻公貓，卻未對飼養的貓隻進行結紮手術，導致貓隻自相繁殖，生下更多貓隻。去年1月起陳女將飼養的20幾隻貓帶到位於七堵區的頂樓加蓋租屋處飼養。

去年9月間，鄰居和愛貓人士發現陳女租屋處傳出濃烈惡臭，通報動保處，動保處派人聯繫陳女，進入其租屋處查看，驚見14隻貓屍皆已生蛆腐爛，有的甚至已成白骨，並救出倖存的11隻貓。案發後動保所依違反動保法將陳女函送法辦。

陳女否認犯行，辯稱因為照顧生病住院的父親，她時常不在家，不過半夜都有回去租屋處餵貓，再回醫院；後來因為租屋處門閂被自己的貓玩壞打不開，於是改從後門的洞丟飼料進去，沒有疏於照顧貓隻。

然而檢方根據去年9月動保所在陳女租屋處翻拍照片，發現飼養貓隻的環境髒亂惡劣不堪，證明陳女未就其飼養隻貓隻提供適當、乾淨且無害之食物，及24小時乾淨、充足之飲水，亦未提供安全、乾淨、通風、排水、適當及適量之遮蔽、照明與溫度之生活環境供貓隻生活，認為陳女說法為卸責之詞，不足採信。

(中國時報)