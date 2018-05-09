救校護權 亞太師生焚書燒證

40多位亞太創意技術學院師生到教育部前抗議，前校長謝金青（手拿書者）甚至「焚書燒證」表達不滿。（林志成攝）

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中國時報
／台北報導

「亞太校務廢弛，教育部立即接管。」位在苗栗的亞太創意技術學院董事長及代理校長上周紛紛請辭，高教工會8日帶領40多位師生到教育部前抗議，前校長謝金青甚至焚書燒證表達不滿，他們要求教育部接管亞太董事會，並確保既有學生可以讀到畢業。

亞太創意技術學院董事長黃平璋及代理校長黃廷合均已請辭，丟下近千名師生，教育部也放話說「不排除讓它8月起停辦」，學校岌岌可危。高教工會昨帶領亞太師生到教育部前埋鍋造飯、搭棚夜宿，希望得到滿意的答案。

高教工會組織部主任林柏儀說，怡盛集團董事長黃平璋雖然辭去亞太創意技術學院董事長與董事職務，但怡盛相關人員至今仍掌握4/5以上的董事席次，黃根本是「假辭職」，透過代理人在幕後操作，覬覦學校退場利益。

高教工會祕書長陳政亮說，教育部在處理台大校長當選人管中閔的案子「積極到不行」，但面對亞太連課都開不成、學生只能併班上課現象，卻視若無睹。

謝金青則說，怡盛集團入主亞太後，關掉多數科系及逼退老師，根本不是想辦學，而是虎視眈眈學校10多億校產。他當場燒掉自己撰寫的大學教科書及教育部長頒發的教授證書，表達對教育部的不滿。

亞太陶藝創意設計系學生官修碩表示，他現在是大二，國內大學陶藝相關科系相當少，如果亞太停辦，實在不知能轉到哪裡去。他不管大人們在爭什麼，只希望自己可以在亞太讀到畢業。

教育部技職司專門委員柯今尉回應，亞太之前有歸還積欠老師的薪水，董事會也在5月21日改選，教育部目前無法向法院申請解散董事會。不過亞太現僅剩現金250萬元及設校基金3000萬元，預計撐到5月中旬，如果董事會無法挹注資金，就須朝停辦方向走。

(中國時報)

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