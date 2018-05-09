綠版台灣價值就是台獨

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中國時報

又一個520將屆，最近蔡英文和民進黨重要人士口口聲聲「台灣價值」，以事實為憑來看看蔡政府這兩年來在追求什麼價值。

民進黨和柯文哲鬧翻，是血跡斑斑的例證。表面上看，是民進黨要求柯文哲服膺當初雙方默契，阻絕國民黨執政台北市的機會，為此，民進黨願意繼續禮讓。蔡英文和參選意志堅決的姚文智都多次提到要柯文哲遵守「台灣價值」。

2014年台北市長選舉前夕，柯文哲自稱「墨綠」，也表示和民進黨站在同一戰線，共同敵人是國民黨。但當柯文哲說出「兩岸一家親」時，綠營對他的攻擊如排山倒海而來。柯文哲為何變了？有兩個可能，一是他當初接受民進黨的政治價值是一種詐術，即他本不同意這樣的「台灣價值」是對台灣有利的，只是為了獲得選票而接受。二是他接受民進黨的說法，但上任之後，從執政經驗中頓悟了這個「台灣價值」是對台灣不利的，不是多數人民接受的主流價值。

民進黨的「台灣價值」，說穿了就是「台獨」。蔡英文執政之初曾說「這是最後一次機會」，所指的便是民進黨既為執政黨又是國會最大黨，是推行台獨最佳機會，失去這個機會，未來未必還有同樣的機會。所以，她利用權力，吸收並擴大有助台獨的力量，也同樣消滅阻擋一切反台獨的勢力。國民黨是頭號敵人，於是執政之初就成立「黨產會」，接著又成立「促轉會」，進行退伍軍人年金改革是這個政策下的另一作為，因為這些人多數反台獨，是非我族類，不符合民進黨的「台灣價值」。

民進黨本視柯文哲為台獨急先鋒，以「白色力量」作掩護，期待掀起台獨旋風。柯文哲的不聽支使，使獨派痛徹心扉，他比敵人更可恨，因為他是「叛徒」。柯文哲現象是「台灣價值」的大挫敗，使原以為達陣有望的機會被突如其來的強風暴雨吹散，眼看民進黨在台北市長選舉中難逃「小三」命運，並進而影響其他縣市選情，如果民進黨硬要和柯文哲幹到底，不論民進黨提名誰，必盡一切力量，殺柯文哲刀刀見骨，是必然可見的選情劇目。

「台灣價值」的另一個反對力量是中國大陸。蔡英文前些時說：「在不設前提下，願意和習近平見面。」這是癡人說夢，反對台獨是大陸從未鬆動的立場，兩年前當蔡英文拒絕接受「九二共識」時，大陸還給過蔡英文轉向機會，表示蔡英文只要接受「一中原則」，對「九二共識」提一種說法也行。但兩年多來，蔡英文「務實台獨」的跡象越來越明顯，大陸便也升高了打壓台獨的作為，軍機不斷繞台，WHA今年已正式拒絕台灣參加，兩年內已有3個邦交國與我斷交，以及可預見未來大陸必還有更多打壓我國際空間的動作，大陸國台辦主任劉結一已明言，這一切都是為了反對台獨。

民進黨「台灣價值」的台獨本質，在2018年與2020年選舉中，無可奈何也無可避免會成為民進黨的重要訴求，過去它還以「中華民國」為外衣，即所謂「借殼上市」，從今往後，它必須赤裸裸面對台灣人民。一般人民固然不允許它支支吾吾、遮遮掩掩，即民進黨本身，自從賴清德4度表示他是「務實台獨工作者」後，等於承認民進黨就是「台獨黨」。根據多種民調，有12%是深綠的台獨信仰者，這就是民進黨可掌握的基本盤。從12趴向外發展，民進黨「大數據」就是「台灣價值」的大數據，它在台灣有多大生存面積，年底選舉結果便見分曉。（作者為作家）

(中國時報)

這是一個邪惡的國家機器

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