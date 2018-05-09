這是一個邪惡的國家機器

2018年05月09日 04:11 中國時報 楊渡

5月4日晚上，我站在台大前面，看著一群學者為了台大校長案而大聲疾呼。數千人群中，所感受到的學術界的焦慮，竟和軍公教人員一樣。所有人最大的恐懼來自一個根本問題：你不是和一個誠信的政府打交道，而是無賴。而這個無賴政府未來會做出什麼，你不知道。

那一天晚上，我想到很多。政府對公務員是有誠信原則的，但它加以打破，發動政治鬥爭；對教師的攻擊，使得學生失去尊重；對軍人的批判，讓軍人抬不起頭來，這一切都只是一部分。而台大校長案是這種破壞誠信原則之一。所謂比賽輸了，就推翻比賽規則，賭博輸了就翻桌，這樣的人格，不要說治國，連做人都不夠格，還談什麼教育部長？

對某些掛著政治風向球的人士，品格本就不高，早有見識，這一次倒是並不訝異。但有一種言論，實在讓人不敢領教。他們說：台大是拿百億國家預算的學校，預算是人民交的稅金，所以教育部可以直接管，這自然包括它的人事。

依照這種邏輯，所有拿國家預算的部門，政府都可以管，所有領國家薪水的人，政府也都可以管。

依照這個邏輯，以前蔣介石把殷海光停了教職，不讓他上課也是合法，因為台大就是領政府的預算，殷海光拿的是政府的薪水。同理，戒嚴時代的台大哲學系事件，對學者思想的迫害也是可以容許的，因為他們都是拿政府的薪水。甚至，一個公務員也不能拒絕民進黨政府的要求，因為他們拿的是政府的薪水。

照這種思維下來，所有人都是國家機器的一個螺絲釘，你既然領政府薪水，就沒有不聽命的權力，即使你是合法程序選舉出來的校長，則學術還有自由嗎？思想還有自由嗎？

大學校園不是不能管，但它是在合法的程序上依法加以管理。即行政程序合法，選舉合法，政府就不能用國家機器的力量去強行干預。甚至到了人事都要干預的程度。

以前戒嚴時代，人們還知道戒嚴是迫害，即使要接受，內心仍有反抗。現在是由一群學者，甚至是台大學者，公然這樣提倡，為獨裁者辯護，簡直與《動物農莊》裡的那些豬仔嘍囉無異。

我所感受到的恐怖，正是這種心態。一個不斷向著獨裁傾斜、向國家機器靠攏、向權力膜拜、向思想控制投降的傾向，已經在台灣出現了。更可怕的是，這些人以前都是號稱學術自由的人，如今竟成為新獨裁者的附庸。世上還有比這個更反諷的嗎？

然而我所感到寒心者，還不是在這裡，而是這個政府已經變成一個邪惡的國家機器。現在民進黨執政的所謂學運世代，以前有不少是讀新左派（甚至毛澤東文集）的讀書會出身的，對葛蘭西、阿杜塞、阿多諾等相當熟知，當然知道如何運用國家機器、意識形態等的概念操弄，來掌控意識形態領域的戰爭。和傳統自由主義的學者比起來，他們的權謀可多了。用這些人來操作意識形態戰爭，台大這些學院出身的自由主義學者怎麼會是對手呢？

五四之夜，我去傅鐘前散步。不免想到，以現在這個政府的無賴心態，再加上意識形態的操弄，顯然它已變成一個邪惡的國家機器。

依照它的權力邏輯，未來的選舉要如何操作，甚至選輸的時候會如何操作，輸了會不會翻桌不認帳，實在不難想像！

如果你還不能想像，請想一想2004年兩顆子彈的故事吧。它的真相現在還未破，但有人已經分析指出，當年子彈只是煙霧，真正目的在利用群眾混亂達到作票目的，然後阿扁的票才可以選上。當年的民意多數還是國民黨，現在立法院多數是民進黨，他們要如何操作，在野黨有辦法制衡嗎？在未來的選舉中，這個政府顯然知道自己的支持度低迷，會不會出什麼怪招？選輸了又會怎麼操作？這個政府的無賴遠甚於阿扁，到時會做出什麼，你真的難以逆料。這才是讓人最驚心動魄的。

話說在前頭，是在提醒大家，這個政權是一個邪惡的國家機器，在未來的選舉過程、監督和結果，一定要做好充分準備。沒有意外，那才是意外！

（作者為作家）

(中國時報)