兩韓談判有前提 兩岸亦然

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中國時報

蔡英文總統最近接受台視專訪時，從兩韓問題談到兩岸問題，強調「兩岸在遙遠的角落裡猜對方意圖，是很危險的事情」，並說希望兩岸能在對等、相互尊重、不設政治前提的情況下坐下來談，才能化除誤解、誤判與衝突。其實，談判是件非常嚴肅的事，當然要有政治前提，否則就沒有談的必要。

針對北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅近日在板門店見面，蔡總統說，這兩位領導人見面的時候，一位稱對方是總統先生，另外一個稱對方是委員長，他們相互尊重對方，是一個對等的見面。但是，她顯然有意誤導民眾，她表示處理問題的第一個點就是要相互尊重，「承認對方跟我是對等的」，在這種「前提」之下，才有進一步的空間。

問題是，兩韓談判的「政治前提」是文在寅要求北韓在峰會之前不得試射導彈與進行核試爆，而不是「相互尊重」與「對等情境」。只有當北韓同意南韓的政治前提之後，才有文在寅與金正恩的「相互尊重」與「對等」。由此觀之，蔡總統是有意將兩韓談判的邏輯順序故意「顛而倒之」，以達到自己「兩岸談判不設政治前提」的政治目的。當然，這也可能是總統府或綠營智庫文青「作文比賽」的傑作。

正如馬英九總統接受「九二共識」的政治前提，執政7年後才成功地在新加坡安排「馬習會」。在馬習會上，不僅兩岸領導人馬英九與習近平都「相互尊重」與「彼此對等」，而且中華民國的主權也得到前所未有的伸張，讓全世界正視中華民國的存在。

哪裡像現在，不僅中國大陸與官媒不承認中華民國主權國家的地位，連蔡總統心目中的盟友美國都將中華民國的國旗從國務院網站「下架」。2016年還能在大陸面前說得上話的美國，從2017年起再也插不上手，對我國參加「世界衛生大會」、「國際民航組織」3年一度大會與「國際刑警組織」年會，愛莫能助。國際情勢是明顯對我國日益不利，偏偏蔡總統還要說一些支持我國參與國際組織的友邦愈來愈多的謊言，難道國人還會相信嗎？

其實，不只兩韓談判有政治前提，而且可能會在下月舉行的「川金會」也是有政治前提的。川普提出「川金會」的政治前提就是金正恩必須先「棄核」與「棄彈」，美國才會停止聯合國對北韓的制裁案。另一方面，金正恩則提出保障金氏政權延續、美國不聯手攻打北韓與停止制裁等保命條件，作為「川金會」的政治前提。

蔡英文什麼例子不好提，偏偏舉大家耳熟能詳的兩韓談判為例，連「政治前提」、「相互尊重與「對等情境」的邏輯順序也不知所云，才會引喻失義。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)

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