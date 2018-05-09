2018年05月09日 04:11 中國時報 賴祥蔚

很長一段時間以來，不少政客很喜歡為自己戴上「愛台」的高帽，同時隨意幫對手冠上「賣台」的罪名。

什麼是賣台？誰又會賣台？從實際的結果來看，或許可以這麼定義：阻礙台灣發展、激起社會對立，最後害得台灣無法維持原本優勢的行為，才是真正的賣台；而做出這些行為的人，就是賣台的人。

依照前述定義，台灣有若干媒體為了爭取少數基本教義派的閱聽眾，以及隨之而來的廣告利益與政治權力，長期刻意散播不實指控、黨同伐異、煽動對立，可謂賣台的黑心媒體。

媒體本應是監督政府的第四權，但是賣台的黑心媒體一貫只問顏色、立場，不管是非、公理，媒體自宮的結果，是讓台灣得來不易的民主政治迅速腐敗變質。放眼當今政壇，多位品德、操守、能力都大有問題的政務首長都安居高位，這當然要「歸功」賣台的黑心媒體。這種只求私利、不理公益的媒體亂象不只存在台灣而已，也是美、英等採取市場機制的國家共同遇到的問題。

國際級的傳播學者李金銓教授上個月發文指出，依照蓋洛普調查，美國民眾在2016年只剩32%信任媒體，回首1997年尚有53%，20年後已如雪崩。尢其因為黨同伐異的兩極分化，兩黨猶如仇人，共和黨支持者只剩14%（1997年尚有41%）信任媒體。至於英國民眾，依照Edelman調查，信任媒體的比例從2015年的34%降到2017年的24%，每4位民眾就有3位不信任媒體。這真是令人不安。

中華傳播管理學會曾經兩度監督台灣新聞媒體在選舉中的表現，結果發現特定新聞媒體「政黨偏差」嚴重。多數媒體頗知改善，但是也有媒體反而變本加厲。由此可見，單一公民團體的監督實在不足以解決少數媒體的黑心賣台問題。更何況，公民團體籌措經費不易，前述監督行動在這幾年已難以為繼。

所幸黑夜之後必有黎明。《中國時報》社論〈無色媒體帶動無色政治〉指出：「媒體表現卻未必更優質進步，反而更不能受到民眾的信賴與尊重。」而且「自承過去做得不夠好，願意自省，拋開舊有的慣性思維和包袱，逐步改進，希望藉由我們自身的『媒體覺醒』帶動社會全面的『無色覺醒』。」推動「無色媒體」正是救治賣台黑心媒體的根本良方。《中時》的自省與努力值得鼓勵，更期盼有更多的公民與媒體能夠一起覺醒、合作，讓媒體無偏地監督政府，也讓台灣的民主更加廉能。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)