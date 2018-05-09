2018年05月09日 04:11 中國時報 黃光國

4月30日教育部以「經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮」作為藉口，宣布「拔管」，卻堂而皇之地說什麼「學術倫理、基本誠信未被彰顯」。5月2日上午，「民主行動聯盟」以「文化中國論壇」的名義，舉辦了一場主題為「學術良知與大學自主」的記者會，邀請前台大校長孫震、前華梵大學校長朱建民、前東吳大學校長劉源俊發表他們對「拔管」事件的看法。記者會結束時，我自動向蔡政府「自首」，表示我5月3日就要出發參加一項由「中國社會科學院世界宗教研究所」主辦的研討會，並以「五常：研究儒家倫理道德的科學進路」作主題演講。

在大陸期間，我一直非常注意「新五四運動」的發展。當我看到吳茂昆說他「這輩子最自傲的，是他從來沒有做過錯事」，我突然想到《聖經》的故事：一個行淫的女人被一群人逮住，他們跑去問耶穌，是否可以依照摩西的律法，用石頭把她砸死。耶穌說：「你們中間誰沒有罪的，就可以拿石頭砸她！」結果那群人一個個都溜走了。這則故事的現代台灣版是，只有一個人勇敢站出來，並且拿石頭砸她，那個人就是蔡政府的教育部長吳茂昆！

五四那天，有6000多位台大師生在傅鐘前面集會，要求「大學自治，還我校長」，但是也有20幾個「反管」學生出面鬧場，雙方互相拉扯，甚至傳出有「勒頸」風波。不料事隔一天，網路上就瘋傳一卷現場錄影，原來是台大資管系的一個潘姓學生，在混亂中自行伸手掐頸，同時大叫一聲，唱作俱佳倒地不起。

傅斯年說過一句名言：「科學家扯謊，不會有真的發現；政治家扯謊，必然有極大的害處；教育家扯謊，無法教育人。」他大概做夢都沒有想到：在當今台灣，大學生學會騙人，就有機會在蔡政府當大官，搞不好，甚至可能幹上教育部長！

吳茂昆宣布「拔管」之後，有人問蔡英文對這件事的看法。蔡英文的回答是：我尊重教育部的「專業」判斷。誰知道吳茂昆的「專業」是什麼？是準諾貝爾獎得主？是高溫超導體物理學家？還是「綬草專利發明人」？

後來記者向參訪中的蔡英文問她對「新五四運動」的看法，她卻以「麥克風沒有了」，避而不答。傅斯年當年一再強調政府「誠信」的重要，「個人扯謊的結果，必至於集體扯謊；遁辭的扯謊，必至於故意的扯謊」，蔡英文的閃避不答，是屬於哪一類？

全國教師工會總聯合會以「搶救教育」為名，要求吳茂昆下台。可是，蔡英文會讓吳茂昆下台嗎？這個徹底摧毀了台灣道德教育的部長不下台，我們還有什麼臉向大陸談儒家倫理？我們要如何向亞太地區的國家談台灣的道德教育？（作者國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)