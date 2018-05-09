社論－用無色力量逼蔡政府髮夾彎

2018年05月09日 04:11 中國時報 主筆室

台灣朝野政黨黨員人數加起來約占選民總數6%，其餘94%都是無黨籍，理論上選舉時絕大多數選民應依自由意志投下選票，政黨也必須聆聽民意、謙虛執政，但實務上台灣人民卻長期被國、民兩黨綁架，形成所謂「藍綠政治板塊」及藍綠惡鬥痼疾。如今更陷入一個弔詭的局面，一方面民眾對藍綠惡鬥感到厭惡；另一方面，選舉時卻還是被藍綠政黨綁架，回到顏色的選擇。何以如此？因為台灣政黨政治已經偏離了民主的精神，流為「朋黨對峙」。

所謂「朋黨」，用白話文講就是「不管賢與不賢，同黨就百般庇護；不同黨，就百般攻擊。」民進黨執政，只要是同黨就百般庇護，不是同黨就百般攻擊。在野的國民黨也一樣，許多好政策，只是因為民進黨提出，就不問是非對錯，先罵再說。朋黨危害中國政治超過千年，台灣實施民主選舉制，卻依然不能擺脫朋黨之害。

「朋黨」之害非常深，台灣人誰不愛台灣？但一些政治人物卻把「愛台灣」掛在口中，他們「愛台灣」是有顏色的，顏色不對，就沒資格愛台灣；顏色對了，貪贓枉法、踐毀民主、滿口謊言也是愛台灣。人民每天看著政治人物口中喊「愛台灣」，實際卻在「害台灣」，不斷激化社會對立、分化人民情感，讓台灣陷入內耗，國家機器形同空轉。台灣漸漸失去往日的活力，社會也失去昔時的和諧，眼睜睜看著朝野政黨、政治人物、媒體名嘴出於權力私心，一步一步毀滅台灣。正如無色覺醒系列前兩篇社論所指出，無色力量已經在社會底層萌芽，旺旺中時媒體集團願意發動媒體覺醒，為無色覺醒催生。

無色覺醒的初衷，是找回「愛台灣」純樸的本質：第一、「讓人民過好日子」，只要能讓人民過好日子，就該跨越政黨界線支持。第二、「台灣人就是中國人」，兩岸一家親才能和大陸爭取最大福祉。第三、「該髮夾彎就髮夾彎」，政治人物要勇於髮夾彎，只要對多數人有利，錯誤政策就該更張，對手陣營也應基於人民利益勇於支持髮夾彎。

無色覺醒是要號召人民，以輿論、發怒吼、用選票告訴政治人物，人民受夠了權謀算計，受夠了分化撕裂，更受夠了被朝野政黨用意識形態、顏色政治綁架。媒體也要摒除對收視率、點閱率飲鴆式的依賴，莫繼續淪為政黨謀私利的幫凶。要體認到，人民的要求很簡單，黑貓白貓的顏色我們不在乎，只有能讓人民過好日子，才是台灣要的好貓。

要建立無色力量，人民需要有智慧去分辨，什麼是政客的花言巧語，什麼是政治家的肺腑真言；更要有決心擺脫朋黨式的偏狹，簡單分明「就事論事」，凡是正確的、對多數人有利的事就支持，不管紅橙黃綠藍靛紫各黨派，不管出自執政黨還是在野黨。

舉例而言，大學自治精神是《憲法》保障講學自由的一環，是超越藍綠、超越顏色，大家共同追求的價值。那麼，管中閔能不能就任校長，就不是管中閔一個人的問題，而是公是公非的問題，也是追求「好日子」必須捍衛的價值。在這個基礎上，我們不必反對綠營對管中閔的一切檢驗，但要就事論事監督教育部有無侵犯大學自治。同樣地，當謝長廷以民進黨黨員身分，向蔡英文進「保障大學自治絕對必要」的忠言，不分藍綠，都應對謝長廷的「就事論事」給予肯定。

蔡英文競選期間曾宣示「遵守中華民國憲政體制」，上台初期又說「尊重九二會談的歷史事實」，對比蔡英文曾說「中華民國是流亡政府」及堅決否認九二共識，都算是一種「昨非今是」的髮夾彎，卻是一個正確的髮夾彎。前者促成一些中間選民改投民進黨，後者換得兩岸關係近1年多的觀察期。但顯然她做得還不夠，兩岸關係其實不困難，台灣人本來就是中國人，根據《憲法》承認「一個中國」有這麼難嗎？兩岸問題絕不能像賴清德那樣，不斷宣稱自己是台獨工作者刺激對岸，賭氣能解決問題嗎？對台灣人民更好嗎？為了台灣好，未來，蔡英文還需要更多的髮夾彎。

無色覺醒迫在眉睫，只有眾人一起堅持此一精神與理想，台灣才有機會凝聚撥亂反正的力量，也只有大家都能擺脫顏色的立場，不論執政、問政或監督，都要為台灣人日子過得更好設想，要站在無色的立場就事論事，台灣才有可能突破今日的重重危難，大步往前邁進。（系列完）

(中國時報)