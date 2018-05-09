2018年05月09日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨對台北市長選舉如何布局？逼近攤牌階段。最新情況顯示，在黨內反柯派聲勢漸趨主導下，正朝自提人選方向強力挺進中；包括親綠媒體也不斷放出風聲施壓，指綠營基層反柯民意大到擋不住，蔡英文認為柯P與民進黨「不同心」、「非常不爽」。

形勢使然，黨內也開始出現「要推就要推最強」的聲浪，而放眼民進黨內群雄，最強的當首推賴清德。台北市是民進黨完全執政下最欲攻略、卻也是最難堪的主戰場，而派出最強的人選逐鹿首都，則是政黨政治的常理；無論從戰略的需要性和求勝的必然性，賴清德出來選台北市長，都是責無旁貸。這就像徵召蘇貞昌出來選新北市是一樣的道理。

再從賴清德本身的進退抉擇來評估，他如果繼續擔任閣揆，蔡英文勢將賦予他年底大選輔選的重任，一旦選不好，蔡必會要賴負責下台。如果賴不願受制於此，他就須主動求戰台北市，以戰功累積競逐2020大位的能量與聲望，而且他若敢拚戰一搏，必將使黨內士氣大振，掀起綠營全台選戰連線氣勢；即使戰敗，也能贏得黨內敬重擁戴，為2020蓄積資本，好過他繼續擔任閣揆，屆時被「清算」下台不知所往。

自從賴清德不斷拋出「務實台獨工作者」的表態炸彈後，基本上已確立他「台獨少主」的地位，但他老是躲在蔡英文的保護傘後面，終歸無法證明他真正的價值何在。要證明他是最強的不只是行情，更有實力與擔當，只有接受民意實際的檢驗，而且是首都台北市的挑戰。賴清德，勇敢地站出來選台北市長吧！

(中國時報)