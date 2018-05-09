2018年05月09日 04:11 中國時報 徐宗懋

新加坡故總理李光耀先生身前對兩岸發表許多智慧的評論，有一次他說：「如果美國真能保護台灣，那很好，但如果美國無法真正保護台灣，卻讓台灣人以為可以，那就很殘忍了。」李光耀以他多年的國際政治經驗說得一針見血。美國式的偽善和自私刻意鼓動親美分子，關鍵時候又放棄他們，這是美國式的殘忍。

二戰是美國的光榮戰役，敵我分明，是非清楚，美軍所到之處，都被視為解放者而受到歡迎。然而，戰後的主要對手共產主義陣營卻是不同的對手，跟美國的自由主義一樣，共產主義戰士也帶著解放人類桎梏的普世理想，標舉的是分配的平等，以及各民族的獨立自由。在殖民主義瓦解後，這種思想對於被壓迫民族特別有吸引力，甚至滲透美國社會，如此美國面對的對手也具有普世的正當性。韓戰以後，美國出兵海外就沒有取得勝戰過，印支戰爭羞辱撤退，阿富汗、伊拉克戰爭師老兵疲，拖垮了美國財政，分裂了美國社會。

即使共產主義消退後，世界各國仍為維護本身的歷史記憶戰鬥，而美國只挑選符合本身利益的部分，並冠上民主自由的美名，便出現根本矛盾。表面上，美國在世界各地都有龐大的軍事基地，但基地外色情酒吧林立，美軍強暴事件層出不窮，被拋棄的混血孤兒需要社會濟助，美軍帶給當地病態的社會問題，刺激當地人的尊嚴，這些都是美國民主自由旗幟下的人權真相。

這種兩面性體現在政策上就是極端的偽善，今天的川普政府更達到新的高峰。為了對付IS，美國武裝了庫德族部隊，鼓舞他們追求自由的決心，可是當庫德族宣布獨立時，立刻受到伊拉克和土耳其的雙重軍事壓制，美國保持沉默，不發一語，是典型的鳥盡弓藏。

在朝鮮半島問題上，川普一開始狠話說盡，根本不把韓國人民的生命放在眼裡，結果兩韓通過和解自保，現在日本也要加入。各國政府開始體會到無法和翻雲覆雨的川普政府制定長期穩定的合作關係，於是各自想辦法，彼此改善關係穩定局面，從朝鮮半島、日本、菲律賓、印度、中東，到歐洲均是如此。

目前，川普政府插手兩岸的做法是極其愚蠢的，最後結果只是讓台灣人送死而已。「二二八」期間，美國在台間諜葛超智鼓動部分士紳尋求台灣由聯合國託管，誤導他們叛國，最後慘遭槍決。當悲劇發生時，最初刻意誤導的葛超智在哪裡？美國政府在哪裡？當時起事者中戰鬥性最強的謝雪紅組織，後來也發表聲明強烈譴責託管派為「美日帝國主義的走狗」。

換句話說，最後不管是國府或者是謝雪紅一派勝利，被鼓動尋求託管的叛國者下場都一樣。而美國最後都一副事不關己，到今天台獨還在歌頌葛超智，等於確認未來還會擁抱美國式殘忍的命運。

美國政府始終不理解，各國有本身的歷史淵源和生態，不能輕易地介入，中華民族主義尤其如此。白宮裡像波頓這種極右分子，不過師承一群極右分子的路線和作風罷了，結果都是一時風光，最後內外都失敗。蔡英文政府是史上最順從的美國小跟班，最後也只能重複美國式殘忍的結局罷了！

(中國時報)