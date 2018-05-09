司法院、中選會成掠奪怪獸

2018年05月09日 04:11 中國時報 高永光

馬克思生於1818年的5月5日，前幾天大陸傳媒還在熱烈紀念馬克思的生日，對照大陸當前資本主義的發展，有人會覺得是一大諷刺。中共當然不承認自己是資本主義國家。但馬克斯的《國家論》是很特別的，他認為國家只是統治者壓迫被統治者的工具，所以最終國家機器要被消滅或萎謝。反之，在自由多元主義的民主國家，國家機器只是被社會主導的團體。

台灣在1990年代開始進行解嚴及憲政改革，標榜的就是遵循自由多元主義的自由化及民主化。但是，現下卻正在形成比馬克斯壓迫型國家機器還要獨裁的掠奪型國家，令人感到恐怖。

日前，大法官603號解釋恣意曲解立法院1/3釋憲的申請人數限制，司法院認為申請釋憲的立委必須是在該要求釋憲法案議事進行中，有參與表決的立委，因有一位立委未參與表決，大法官決定不受理該釋憲案。立委的行使職權當然包括投票與不投票，大法官恣意將之視為立委得否參與申請釋憲資格的前提要件，當然是掠奪了立委的權利。

當今國家機器已經成為掠奪型怪獸，其特性處處可見，中央選舉委員會就是顯例。

中選會對於公民投票案僅僅具有形式審查權，這不只從《公民投票法》規範中選會職權採列舉式得到證實，在廢除公民投票審議委員會的修法過程可以更加證實。沒有了公審會，當可杜絕政治性審查；同時修法降低公投成案的公民連署門檻，也是希望中選會取代公審會，僅做形式審查，避免政治封殺。

目前有兩個完全民生性的公投案：反日本核食進口及反火力發電增加空汙案，純粹從法案的本質來看，反對日本核輻射食品進口，以及反對類似深澳火力發電廠重設以減少空汙，可以單純地看成是民生議題，就因為該兩案是由在野的國民黨提出，中選會認為具有高度政治性。

所以中選會先是質疑該兩案的主文和理由書有矛盾之處。事實上，主文如果清楚地具創制性質，理由書多少會解釋現狀不足之處，中選會就認定對現狀的不滿是屬於複決，這根本是在玩弄詭計，也多少是在構造陷阱，讓提案人怎麼寫，中選會都可以從中做文章，這當然是利用程序做政治性封殺。

更妙的是，從理由書中隨便抓一段，要提案人補充具體資料，例如要反核食公投的提案人補足資料，證明反核食沒有違反WTO的相關規定，這擺明了就是政治刁難。日、韓關於核食進口的措施可能是在WTO架構中，涉及日韓雙邊貿易的規定，請問反核食公投案的提案人如何要到這些資料？這豈不是在程序上做政治性封殺嗎？

司法院、中選會都成了掠奪人民權利的國家機器之獠牙，怎麼不令人感到恐怖。大陸仍號稱是奉行馬克思教條的社會主義國家，強大的國家機器正帶領他們邁向超級強權。自認屬於自由多元主義的台灣，卻發展出掠奪型的國家機器，那豈止是民主倒退而已，根本是獨裁專制的大復辟。 （作者為前考試院副院長）

(中國時報)