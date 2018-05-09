2018年05月09日 04:11 中國時報 謝志傳

北農總經理吳音寧又出包了，此次是因為加薪與隱匿3.6億勞退金缺口，未來勢必影響北農的運作，且加薪幅度超過公務人員，引發爭議。民進黨的用人就是顏色對了，不管任何爭議就是沒爭議，只是民進黨自肥者又何止吳音寧呢？

在民進黨執政近兩年期間，自肥例子不可謂少。例如現行《選罷法》第35條及第37條規定，立委選區變更每10年應重新檢討，中選會於今年2月決議第10屆立委選區將重畫，高雄市、屏東市將各減少1席，台南市、新竹縣則各增加1席。由於可能減少席次的選區，皆在綠營鐵票區，因此為了立委席次，民進黨立委就提案修憲，並呼籲中選會停止選區重畫作業，只為維繫既有席次，這不算自肥嗎？

此外，民進黨執政後，對行政機關首長部分也做更動。已通過的《中央行政機關組織基準法》，其中政務官部分，二級機關的副首長與三級機關首長，分別提高到52人與25人為限。政府債台高築，增聘的政務官比事務官薪資高，除了增加政府人事成本，會不會產生外行領導內行、劣幣驅逐良幣的情況發生？會不會再有吳音寧之流出現？民進黨政府增加政務官員額，不也是自肥？

立法院院會2017年12月26日三讀通過《駐外外交領事人員任用條例》修正草案，將非職業外交官任用比例，由現行的10%提高至15%。換言之，總統未來除了可派任特任大使與特任常務代表外，最多還可派任14名簡任文官擔任外交官。當外交部提出此修正案時，曾被質疑會打擊文官士氣與破壞文官升遷制度，試問這不算自肥嗎？職業外交官乃是我外交主力，兩岸關係惡化已經連帶衝擊我邦交國之關係，當文官士氣遭到破壞，升遷遇到阻撓，如何激勵我外交人員努力維繫邦誼呢？

民進黨政府近兩年來的表現，可說是讓人開了眼界。當眾人目光放在吳音寧身上時，民進黨其他透過修法的自肥方法或是政策反而讓人忽略，這些比吳音寧更嚴重的自肥手段，才真正會影響台灣未來的生存與發展。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)