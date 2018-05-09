2018年05月09日 04:11 中國時報 李家同

前些日子，博幼基金會對所有的小學六年級學生施行一種英文的測驗，測驗中有中翻英的句子，句子也都是非常簡單的，比方說「你有一本書。」或者「他有三隻貓。」我們有一個地區的孩子平均是77分，我們也給一批沒有接受博幼輔導的偏鄉國小六年級學生做做看，他們的平均分數是1.1分，相當多的學生是完全不會。當時有一位他們的老師在場，看到學生不會寫這種英文簡單的句子，甚為訝異，這位老師問那些孩子：「你真的不會做嗎？」這些孩子的回答是：「我真的不會做。」可是事情過了以後，這些孩子都說：「我想好好學英文的。」聽到孩子們的話，我想任何一個人都會感到心酸，這些孩子不會英文，難道是他們不用功嗎？他們說：「我們真的不會，但是我們想好好學的。」我的問題是，教育部的官員們有沒有聽到孩子們的心聲？

我本人現在在教一個小孩，他是國中生，上學期我發現他不認識not，這學期我發現他不認識but，他也不知道「他的」是「his」，他以為是「he is」，所以「他的爸爸」變成了「he is father」，所以我一直看不懂他奇怪的句子，後來我懂了，可是我要很驕傲地講，這位小朋友學得非常之快，現在已經可以寫出相當多正確的句子，我每次教他，他都對我說：「老師，多教一點，我要多學一點。」

我們國家，有多少孩子是可以學好英文的，但是如果教育部的官員們對這些孩子的學業程度漠不關心，這些孩子就只好永遠是沒有競爭力的學生。他們多半來自弱勢的家庭，將來他們長大成人，也依然會是社會上低收入的人，政府似乎很希望能夠提高人民的薪水，可是如果相當多的人沒有競爭力，而我們國家也不是一個農業國家，這些人可能會有高薪嗎？

所有的問題在於，政府的官員們知不知道偏鄉孩子在學業上是相當落後的。政府的大官們到一所偏鄉小學去參觀，那所小學一定會敲鑼打鼓地歡迎大官來訪，然後會展示這所小學的特色，但是大官們絕對不會問孩子會不會做除法或者是分數的運算，更不會問如何寫英文最簡單的句子。我們對於小學生的課業可以說是完全沒有控管，ABC寫不全也可以讀國中，讀完國中可以升高中，甚至讀大學，有些大學生的確是ABC寫不全的。政府官員不知道學生的程度，也就不會要求因材施教。

最後，我仍然希望教育部的官員能夠聽到偏鄉孩子的聲音，他們是很想好好念書的。

（作者為國立清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會董事長）

(中國時報)