世界第一 大佛立起來 拈花祈和平

2018年05月09日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

結合藝術與禪學，將藝術帶入生活，「大佛拈花─2018地球心靈文化節」今（9）日起舉行，地球禪者洪啟嵩所繪166公尺、72.5公尺，相當於2倍圓山飯店高的世界最大穹頂佛畫也將首度現身高雄展覽館。該展可望成為人類史上最大佛畫藝術展覽，不僅讓台灣在藝術上的突破被國際見證，同時也要為全人類祈福，祈願世界和平。

洪啟嵩耗時17年完成

洪啟嵩2007年曾經繪製5公尺高的千手觀音，為全球疫情祈福；4年後移師中國大陸雲崗石窟，揮毫寫出13公尺乘以25公尺的大佛字與大佛寫真，這次再創作萬米巨幅手繪畫作。洪啟嵩表示，這幅大佛畫作創作過程歷時17年，2015年曾於白描階段以平鋪地面方式在高雄展覽館內展出，今年將從平地升起，懸置到高雄展覽館穹頂，呈現完整創作。

文化節一連5天將分別規畫「大同之夜」、「幸福之夜」、「和平之夜」、「覺醒之夜」以及「淨土之夜」等五大主題，透過音樂、舞蹈、民眾參與體驗等豐富節目，搭配大佛畫作與染色打燈下所交錯營造的幻麗空間，呈現一場兼具視覺、聽覺及民眾體驗的心靈饗宴。

心靈饗宴兼具舞與樂

開幕當天邀請灣聲樂團演奏，國家文藝獎得主的京劇名伶魏海敏將為開幕演出《天女散華》，並邀請前立法院院長王金平、金仁寶集團董事長許勝雄、前不丹王國總理利翁波‧肯贊‧多吉等多位貴賓參與華麗莊嚴大佛天蓬搭配音樂與戲劇藝術的演出。

展期最後一天正好是母親節，現場將舉辦親子家庭報名參加「大佛千人茶宴」，限量300組家庭；其他還將規畫寫經、打坐區等邀請民眾透過多元活動內容一起為台灣、地球和平祈福。閉幕將邀請金曲歌王殷正洋演唱，為活動畫下完美句點。

5天的活動中，主辦單位將預備每日限量100份的神祕小禮物，民眾可憑免費入場券領取。「大佛拈花─2018地球心靈文化節」將於5月9日至5月13日在高雄展覽館舉行。

(中國時報)