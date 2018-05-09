為愛闖關 戲班人也能當皇后

2018年05月09日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

用愛與勇氣克服萬難的「四兩皇后」，將隨著明華園總團到花東地區演出，並由資深演員孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升領銜主演，青年軍陳子豪、李郁真等幕前幕後80名演職員聯合再現明華園作品中少數以「小旦」為主的戲碼。

《四兩皇后》描述熱愛表演藝術，經常微服出巡的皇帝，由孫翠鳳飾演的李存曆，邂逅了賣藝女子，由鄭雅升飾演的劉四兩，兩人克服萬難，終讓伶人登上后位。國家文藝得主，明華園首席編劇陳勝國首度用「戲班人」的角度剖析伶人辛酸，且是明華園作品中少數聚焦於「小旦」的戲碼，劉四兩從街頭藝人到母儀天下，在理想與現實，親情與愛情、名譽與地位間的抉擇，刻畫細膩入木。

「戲班人」演「戲班人」，有台灣歌仔戲第一丑角之稱的陳勝在，劇中飾演劉四兩的父親劉八萬，展現其幽默搞笑功力更是無上限，戲中精彩脫稿對白如「人說戲班做、戲班吃、戲班沒做就要做乞丐」、「藝術家都睡在土腳！」詼諧中道盡了戲班生活的艱辛。

《四兩皇后》同時也挑戰了民間禁忌，皇帝為了順利迎娶劉四兩，請來城隍爺做月老，黑白無常當金童玉女，十方野鬼做賀禮群眾、牛頭馬面當迎親伴郎，亦是傳遞戲班人百無禁忌、隨遇而安的生活哲學。

《四兩皇后》12日將於花蓮縣文化局演藝廳演出，明華園總團長陳勝福表示，過去花東地區因運輸及場地設備不足等問題，演出成本高，票價又必須親民而往往讓表演團隊卻步，但感念明華園總團在全國走透透多受到在地鄉親協助，此次特別撥出100張票券提供給206震災中受波及的花蓮民眾，也希望藉此齣愛與克服的浪漫大戲，鼓勵所有受災民眾。

(中國時報)