長榮航空奪5獎 TripAdvisor來台頒發

長榮航空獲「Travellers’Choice」5大獎，由TripAdvisor副總裁兼總經理Bryan Saltzburg（左三）來台頒獎，長榮總經理孫嘉明（右三）代表領獎。（長榮航空提供）

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中國時報
／台北報導

旅遊網站「TripAdvisor」日前公布Travellers’Choice最佳航空大獎，長榮航空獲全球旅客肯定，囊括「全球10大最佳航空公司」第5名、「亞洲地區10大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」、「亞洲區最佳豪華經濟艙」、「亞洲區經濟艙首選」等獎項，成績亮眼，TripAdvisor高階主管昨特地來台灣，頒獎給長榮航空。

TripAdvisor每月平均有超過4億名不重複訪客造訪，已累積超過6億則評論及意見，網站中設有飯店、景點、餐廳及航空公司等主題，今年的Travellers’ Choice最佳航空公司大獎，統計2017年2月至2018年2月期間內，超過90萬筆旅客搭機體驗評分與意見，全球超過550家航空公司受到旅客評分，包含傳統航空、廉價航空及區域性航空公司。

TripAdvisor航空業高級副總裁兼總經理Bryan Saltzburg表示，去年長榮航空獲得亞洲地區10大航空公司的獎項，今年長榮航空再獲得全球旅客多項肯定，由於表現優異，團隊特別來台灣頒獎給長榮航空。

Saltzburg指出，長榮航空從地到空提供各項軟硬體的優質服務，並持續發展更綿密的飛航網絡，得到全球旅客認同，明年長榮航空將邁入第30個年頭，如此年輕的航空公司拿下令人驚豔的成績，實屬不易。

長榮航空總經理孫嘉明強調，長榮的服務如同完美交響樂章一樣，是由全體同仁通力合作而成，以絕佳默契提供旅客最美的飛航體驗，感謝全球旅客給予長榮航空高度肯定，這份榮耀屬於公司每一位同仁，同時督促長榮朝更嚴謹的飛安及服務品質前進。

長榮航空屢獲飛航安全、整體服務、艙等設備等領域大獎，不僅持續10餘年被眾多機構評選為全球20大最安全航空公司，並連續2年獲得航空界服務調查權威「SKYTRAX」授予5星級航空公司的殊榮。

(中國時報)

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