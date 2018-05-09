陳曉東蘭陵王Style管女兒

2018年05月09日 01:25 中國時報 蔡琛儀 報導

陳曉東將在7月於南港開唱，表示考慮選唱台語歌。（陳俊吉攝）

陳曉東7月將在台北開唱，他昨以一身喜氣洋洋的全紅西裝出席記者會，連內褲都是紅色的，他也已做好來台Long stay 1個月的準備，屆時將和4歲、3歲的女兒分隔兩地。談到育兒經，他和老婆王妤嫻在家都扮黑臉，陳曉東說，他管教小孩非常有原則，像是禮貌、餐桌禮儀和共享物品，打趣表示：「我吼她們就會變成蘭陵王的樣子，很嚴肅，沒得談判。」

陳曉東坦言曾因女兒不吃飯而呼她巴掌，「這樣她才會記得，一定要讓她知道這件事是不能的。」女兒哭了也不哄，就讓她們自己哭，但他也強調：「家裡不是以處罰為重點，還是要讓小孩感覺家裡是愛她的。」

女兒當演唱會嘉賓

他也無法接受女兒「劈腿」，先前幫大女兒慶生，沒想到女兒邀「男朋友」到家裡，他親眼目睹小男生親了她一口，讓他好氣又好笑，「我問她：『他是不是你男朋友？』她說是，還說有兩個男朋友，很生氣，完全沒經過我的同意。」女兒們日前在他的澳門演唱會當嘉賓，接下來也會在台北場上場。

昨記者會上，品冠特地到場站台，品冠曾邀陳曉東當演唱會嘉賓，還提議要幫自己兒子和陳的女兒牽線，昨被問到進度，兩人笑說：「還在喬，可能要先讓小朋友們相親認識一下。」

甫當CEO超支380萬

陳曉東出道23年，唱紅〈情有獨鍾〉、〈心理遊戲〉、〈風一樣的男子〉等膾炙人口的金曲，談到演唱會曲目，他表示，除了將演唱新歌、經典歌曲以外，也考慮選唱台語歌，他喜歡葉啟田、陳雷、洪榮宏，昨還秀了一段〈故鄉〉、〈猴塞雷〉等曲。

他近日成立「火爆娛樂」晉升CEO，演唱會正是公司創業作，意義非凡，目前已超支港幣100萬元（約380萬台幣），讓他苦笑：「幸好老本夠厚！」2018陳曉東PLANET XT世界巡迴演唱會台北站7月28日於南港展覽館舉行，門票12日中午開賣，詳洽玫瑰大眾售票系統。

(中國時報)