簡至豪高歌 吸學生Rap報名

2018年05月09日 01:26 中國時報 蕭雅玲 報導

簡至豪大方分享自己的孝順方法。

第二屆旺旺孝親獎

簡至豪8日為了「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，前進校園分享對孝順的做法與想法，現場還與學生合唱第一屆得獎歌曲〈孩子別忘了我〉，深獲年輕學子共鳴。

這回簡至豪前進莊敬高職表演藝術科分享孝親，與同學一起合唱〈孩子別忘了我〉，6位女學生只花了一天時間練唱，就唱得朗朗上口。團長陳靖文表示，練唱時會想到之前常與父母爭吵，「唱這首歌之後，就會覺得後悔。」

星期日就是母親節，女學生們都表示會與家人吃飯團聚，還希望回家後，能把歌曲再練得更好，唱給父母親聽。其中黃楹傑也承諾會用Rap的方式，投稿「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，希望呈現不一樣的「孝親」歌曲給更多人聽。

中文創作曲風不限

簡至豪唱完之後不忘提醒同學們，「不要看主播的工作光鮮亮麗，其實底子功夫要夠扎實，才能展現出專業的一面。」他認為，把工作表現好，不讓家中父母擔憂，也算是無形中對父母盡「孝道」的方式。

第二屆旺旺孝親獎，由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦，包括中新社、《星洲日報》等兩岸40幾家媒體參與協辦，凡年滿12歲的兩岸人民與其他地區華人，以中文創作者皆可報名參加，曲風不限，得獎者將受邀製作MV出版專輯，即日起收件至8月31日止。趕快把想對父母傳達的愛，用歌曲創作來表達，立即參加旺旺孝親獎。更多相關活動訊息，請上旺旺孝親獎活動官網：www.loveparents.org/#home。

(中國時報)