梁文音曝咬老公添情趣

環球音樂大中華區總裁暨執行長張松輝（右）送上金色鑰匙，祝梁文音啟動全新的音樂里程。（蘇蔓攝）

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中國時報
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梁文音昨搭乘復古金龜車現身，有預祝她「鵬程萬里」之意。（蘇蔓攝）

梁文音8日舉辦《副駕駛座的風景》發片記者會，除了她的老公低調在台下聲援，她一看到公公在VCR說：「我們會永遠在背後不斷的鼓勵妳，文音，爸爸愛妳！」就忍不住落淚，唱片公司祕密邀請她的二伯和姊姊到場獻花，讓她更是又驚又喜，再度噴淚，場面溫馨感人。

梁文音從小父母雙亡，她一直把二伯當成爸爸，出道前事先徵求二伯同意，老公在婚前追求她時，也必須先經過二伯那一關。而梁文音的公婆沒有女兒，她嫁進夫家後，公婆都把她當女兒疼愛，甚至她說的話，公婆都會聽進耳裡，她舉例，如果想帶家人去貴一點或遠一點的餐廳吃飯，老公和小叔說服不了公婆，只有她說了算，「我說『媽我想吃某某餐廳』，他們就會說『走啊』，真的很寵我。」

不愛尪開快車

談到老公，梁文音笑說以前都自己開車，因此非常不愛老公開快車，婚前她還會很有耐心跟老公說：「小心點我怕開快車。」現在則是直接發脾氣不說話，但有時也會委婉說：「你開車技術超好，但我開車很安全，我還是贏你，因為安全第一。」或是禱告時在老公面前說：「如果你開快車，天使也保護不了你，你還是要守交通規則。」藉此讓老公車速放慢，更放閃表示，平常會靠著「咬」老公來增添情趣。

想生一男一女

不過兩人結婚2年，她的肚皮仍未傳出好消息，她昨澄清：「我月經才剛走。」表示一切順其自然，被問生子計畫，她笑說想生一男一女，也有在喝雞精、四物調養身體，搞笑說：「我希望我的功能正常。」公婆也相當開明，有人來催問她孕事，還會出來幫忙擋。梁文音全新專輯11日發行，她也將於6月在北中南舉辦3場演唱會，門票11日開賣，購票洽KKTIX。

(中國時報)

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