袁詠琳愛情卡關 想紀亞文5秒落淚

2018年05月09日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

歌手出身的袁詠琳不僅蟬聯2018美國棉年度代言人，還躋身活動主持人，首度獻出雙語主持秀，在「2018美棉日」記者會上流利切換中英文雙語。雖已有主持《食尚玩家》的經驗，她還是直呼很緊張，感謝美國棉給她這個機會，「你們真的很敢創新，邀我擔任重責大任果然很符合『棉花新創意』主題！」

她在記者會上兼任即席翻譯，回憶曾誤將「溫水游泳池」說成「保溫游泳池」，以及某次訪談中也將當兵的表哥「退伍」說成「退兵」，讓她很擔心現場會「菜中文」再現，好在事前準備許多中文詞彙，窘境並未發生。

合作祖雄不說死

她昨穿著設計師周裕穎為她量身打造的時尚運動服裝，設計凸顯美國棉新布料特性，平常穿搭風格以率性及休閒為主的她，自去年擔任代言人就非常喜歡周裕穎的品牌「JUST IN XX」，今年再度攜手合作，開心表示：「謝謝周裕穎讓我變身最『型』時尚主持人。」

她5月底將進新劇組，下半年也會發表新歌，事業得意，但愛情卻卡關。她與混血前男友紀亞文3月傳出分手，目前已沒聯絡，認為雙方進入「冷靜期」，她坦承：「仍愛著他，之前拍戲期間剛分手，看劇本台詞就會很想哭，5秒就可以掉眼淚。」至於與她因合作新戲《愛情教會我的事》疑似假戲真做的祖雄，她認為現在兩人只是像兄妹的好朋友，未來會不會來電？她說：「不會把話說死。」

(中國時報)