Ora King國王鮭 品質純淨入口即化

2018年05月09日 01:26 中國時報 何書青 報導

（取材自盛和風食集臉書）

紐西蘭國王鮭魚肉質純淨、細膩，以現切生魚片的方式食用，即能嘗到入口即化的迷人滋味。（蘇蔓攝）

Ora King國王鮭品質純淨入口即化

鮭魚因肉質細嫩又富含油脂，並有對健康好處多多的Omega-3脂肪酸、EPA、DHA等優質營養成分，早已是大多數人最愛品嘗的魚種。但在毒鮭魚事件頻傳下，該如何選擇鮭魚才能吃得美味又安心？TT集團旗下網路電商品牌盛和風食集，獨家代理來自紐西蘭、以養殖頂級的國王鮭聞名的品牌Ora King，其國王鮭更被許多米其林餐廳主廚譽為「夢幻食材」，嚴格講究的養殖環境不僅使品質純淨，更造就其口感堪比牛肉中的頂級和牛，有著令人驚豔的入口即化、鮮甜滋味。

目前市面上吃到的鮭魚大多屬大西洋鮭魚，包含來自挪威、智利、蘇格蘭等國家，而學名為「奇努克」的國王鮭屬於太平洋鮭魚，野生捕獲的限制多、又不易養殖，因此相當珍貴稀有，在全球食用鮭魚的總產量中僅占不到1％。野生的國王鮭主要生長在北美阿拉斯加一帶，紐西蘭在20多年前開始引進、養殖，相較於挪威、智利等鮭魚產量大國，紐西蘭國王鮭以頂級品質取勝，更在全球養殖國王鮭占超過一半產量，堪稱霸主。

Ora King是如何飼養出過人的國王鮭？首先，紐西蘭純淨的自然環境本就聞名全球，Ora King的每尾國王鮭魚都誕生在紐西蘭有「世界第一清泉」美譽的蒂懷柯魯普普泉（Te Waikoropupu），每秒平均有1萬4000公升的清澈泉水湧出，水質能見度達50公尺以上。

不使用抗生素

當幼苗生長至成魚，便會移到屬於野生環境保育區的馬爾堡峽灣蘊育場，讓魚群在0.01％的極低密度、快速流動的海水中健康成長，養殖過程中完全無使用抗生素和化學藥劑，飼料也毫無基改，除了確保魚隻安全無虞、營養成分高、肉質油花分布細膩漂亮，更落實避免破壞原生態的永續育種概念。

不僅養殖講究，捕撈時也有一套，特意用不造成劇烈震動的方式人道捕鮭，減少鮭魚不安，也降低乳酸產生。最後則由專業分級師依每條國王鮭的形狀和身體條件，賦予獨一無二的專屬編號、評選出最頂級的魚隻，才能被貼上Ora King的標籤。

(中國時報)