Met Gala群星秀 天賜之體

2018年05月09日 01:26 中國時報 陳張眾 報導

贊達亞in Atelier Versace。（Versace提供）

莉莉柯林斯in GIVENCHY & Cartier jewelry。（GIVENCHY提供）

安娜溫圖in CHANEL。（CFP）

劉雯in Michael Kors Collection。（Michael Kors提供）

艾瑪史東in LOUIS VUITTON。（LV提供）

拉娜德芮in GUCCI。（CFP）

安海瑟薇in VALENTINO。（VALENTINO提供）

蕾哈娜in Maison Margiela & Cartier jewelry。（CFP）

本屆以《天賜之體：時尚與天主教的奇思異想》為題，展場內除展示如Christian Lacroix等大師作品外，還有首次在梵蒂岡之外展出的40件教宗法衣及配飾。（CFP）

一年一度的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），於美國時間7日晚間落幕，這個已有70年歷史的活動，除了在為博物館營運籌措經費之餘，場外的紅毯更成了明星們的華服競技場，往往可以在此看到他們對時尚最瘋狂的想像。

蕾哈娜穿戴 形似法衣與高冠

今年在主席安娜溫圖與聯合主席蕾哈娜、艾瑪克隆尼（Amal Clooney）和Donatella Versace的共同主辦下，以《天賜之體：時尚與天主教的奇思異想（Heavenly Bodies：Fashion and the Catholic Imagination）》為題，探討時尚與宗教藝術間的關聯性。

這場由Andrew Bolton及其團隊歷時多年策畫的展覽，被譽為時裝部門迄今最有爭議性且最具規模的一次，包含約150件展品，除CHANEL、Dolce & Gabbana等服飾外，還有首次在梵蒂岡之外展出的40件教宗法衣及配飾。日前晚宴紅毯上，明星們也以聖經人物或十字架等符號為切入，奢華演繹天上人間的一夜美好。

身為協辦人之一的蕾哈娜，每次亮相都是鏡頭焦點，本次她選穿由John Galliano操刀的Maison Margiela訂製禮服亮相。這件師承自教宗所穿法衣輪廓的禮服上，密鑲珍珠及亮片綴飾，其頭上冠冕外型亦與禮儀中之高冠相似，均不禁令人聯想起設計師執掌DIOR時期的高級訂製服神韻。

凱蒂佩芮 呈現墜落天使意象

常引用宗教象徵為設計靈感的GUCCI創意總監Alessandro Michele，此次出動好友拉娜德芮（Lana Del Rey）及Jared Leto護駕，並將兩人造型分別套用聖母瑪利亞及耶穌基督形象。墜入凡間的天使亦是人們對天堂樣貌的投射，聯合主席之一的設計師Donatella Versace，放大自身義大利血統中潛藏的宗教狂熱，讓凱蒂佩芮（Katy Perry）背上手工製作的巨型翅膀，呈現墜落天使的意象。

而典故中記錄下的神諭，不全都如此美好，近日時尚表現看漲的新星贊達亞（Zendaya），就擷取聖女貞德故事靈感，身著鑲滿水晶的Atelier Versace高級訂製「盔甲」，詮釋史詩中的女英雄。莉莉柯林斯（Lily Collins）也穿著暗黑GIVENCHY春夏系列高訂系列禮服登場，宛若莊嚴地為將於5月10日至10月8日間舉行的展覽祭祀。

(中國時報)