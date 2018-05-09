愛其華珠寶表 花獻愛

愛其華「夢中花」天然寶石珠寶表。（愛其華提供）

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中國時報
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愛其華「花中花」珠寶表。（愛其華提供）
愛其華「山茶花」珠寶表。（愛其華提供）
愛其華「斐麗」珠寶表。（愛其華提供）
愛其華「原色琺瑯」天然寶石自動表。（愛其華提供）

春天，是繁花盛開的季節，不論是感謝母親，或是嬌寵即將在6月走入結婚禮堂的準新娘，獻上一只花朵珠寶表，是最美麗的選擇。瑞士名表愛其華（Ogival）近期推出一系列花朵主題的珠寶腕表，以珍貴的鑽石、彩鑽、珍珠母貝、琥珀化身奢華璀璨的花朵，綻放在母親和心愛女人的手腕上。

山茶花珠寶表

愛其華「山茶花」珠寶表以珍珠母貝精雕綻放的山茶花，層層疊疊的花瓣，展現曖曖內含光的婉約氣質，有粉紅山茶花和藍色山茶花兩種款式可供選擇。

來自東方的山茶花，是不少設計師鍾愛的靈感繆思，向來是伸展台上不可缺席的設計元素，山茶花的花語是謙遜、理想的愛、美德，象徵無私奉獻的愛，獻上愛其華山茶花腕表，富麗高雅的設計更能凸顯送禮者的心意。

花中花珠寶表

愛其華「花中花」珠寶表鑲嵌鑽石與藍色寶石，掀開鑲滿珠寶的花朵表蓋匣子就是腕表，花中有花，別具趣味，表殼鑲嵌圓形、梯形、水滴形、三角形…等數種不同切割的天然寶石風格簡約不減奢華。

夢中花天然寶石珠寶表

延續「花中花」珠寶表的設計風格，將表帶換成珠寶手鐲的愛其華「夢中花」珠寶表，外觀是一只鑲滿彩色寶石的花朵風珠寶手環，但推開鑲滿彩色寶石的璀璨珠寶花朵匣子，就可看到腕表，猶如精緻的藝術品。

斐麗珠寶表

愛其華新登場的「斐麗」珠寶表，表盤採用溫潤柔美的珍珠母貝，並在表面與表殼精鑲上施華洛世奇八心八箭的水鑽，精細別緻的表帶上有水波紋路，詮釋流光瀲灩的靈動幻變，十分唯美。

原色琺瑯天然寶石自動表

愛其華推出忠實展現琺瑯工藝的「原色琺瑯」天然寶石自動表，每一只原色琺瑯表上絢爛的色彩，都是歷經熊熊烈焰、千錘百鍊才獲得，不論歷經多少時間，雋永的藝術之美永不褪去，值得永久珍藏。

愛其華花朵珠寶表即起登場，請洽全台各大百貨、寶島鐘錶、鐘表名店，或電洽0800-437-123，官網www.ogival-watch.com。

(中國時報)

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