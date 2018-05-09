戶外休閒夯 全球品牌搶登台

2018年05月09日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

Timberland印花防水外套鴨綠色7900元。（ Timberland提供）

「山也行」選物店，美國品牌Smartwool Lifestyle中長襪（男）1000元。（山也行提供）

「山也行」選物店，北歐品牌Haglofs ECO PROOF防水外套（塔恩藍），1萬800元。（山也行提供）

摩曼頓副總經理施議振出席旗下「GO WILD野聚戶外」活動，看好未來戶外商機。（摩曼頓提供）

Timberland跨界野營，提出品牌訴求「In Style No Bounds 樂活輕裝到哪都型」，主張潮流有型的機能裝。（ Timberland提供）

戶外商機快速成長，台灣一年露營人口達200萬人，其中較深度的露營迷有30萬人，由於台灣本身生產不少露營裝備，加上四季氣候適宜，帶動戶外休閒市場蓬勃，連運動通路龍頭都跨入代理國外知名品牌，各種戶外選物店更百花齊放，搶攻旅遊市場。

GO WILD 1年設40點

運動用品零售商「摩曼頓」去年從通路商另拓品牌代理，成立「GO WILD野聚戶外」，短短1年就拓展40家大坪數門市，預計今年業績成長1成。新代理進澳洲海灘休閒Billabong、在日劇《月薪嬌妻》曝光過的美國Chums，及法國國民品牌Lafuma，摩曼頓副總施議振就表示，看好台灣的戶外休閒商機，正積極拓展門市，而GO WILD會員平均年消費額高、約5000元以上。

戶外生活選物店「山也行GO MT.」也是4月才開幕，結合北歐簡約環保概念，推廣「以維修取代購買」的綠色購物態度，引進6大歐美頂尖戶外生活品牌，包括：瑞典百年經典Haglofs、瑞士智能穿著科技Odlo、法國戶外鞋履Salomon、智慧羊毛品牌Smartwool，及傳奇背包大師Gregory等，著重於用心於環保製程、友善動物的綠色品牌；目前已於台北統一時代、新光三越信義新天地A11、台中中港店，以及高雄大遠百拓櫃。

Timberland輕裝時尚有型

以經典黃靴知名的Timberland，以潮流年輕為設計，全新戶外輕裝（Light Outdoor Collection）專為時尚型人穿搭；今年春夏女裝走印花混搭設計，寬褲與丹寧也持續延燒，訴求無論從城市水泥叢林，走到戶外藍天綠地，都能輕鬆成為人群中最搶眼的一位。

(中國時報)