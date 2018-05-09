百貨美食名店10日入駐－樂軒松阪亭入門價1980元

微風南京「名人會．美食百匯」10日開幕，31日前周一至周四4人同行1人免費；65歲以上享85折。媽媽12、13日用餐可獲限量Sante Beauty膠原淨白潤澤面膜。（微風提供）

友善列印
中國時報
報導
新光三越信義A4樂軒松阪亭包廂客人，可預約體驗1件逾10萬元的日本正絹和服。（樂軒松阪亭提供）
新光三越信義A4樂軒松阪亭「初心者套餐」，一次品嘗日本及澳洲和牛8個部位，每人1980元+10%。（樂軒松阪亭提供）

百貨美食名店開不停。「樂軒和牛專門店」在台中和台北3家店後，10日起首度前進人流密集的信義商圈，斥資3000萬元打造京都風和牛料亭新品牌「樂軒松阪亭」，在新光三越台北信義新天地A4開百貨首店，用加入和三盆糖調味的正統關西風壽喜燒、備長炭燒肉、和風涮涮鍋，展現松阪伊藤A5和牛、日本A5和牛及澳洲9+和牛不同風味與口感。

樂軒拿大塊牛肉炭火燒烤，把燒肉牛排化打出名號；樂軒松阪亭因應百貨大眾客群，獨家的「初心者套餐」，一次可品嘗日本及澳洲和牛8個部位，入門價位2000元有找；「世界的盡頭」牛一頭雙人套餐7800元+10%、帝王蟹和風涮涮鍋1萬6000元+10%，是店內最貴的燒肉和鍋物，適合頂級客嘗鮮。100坪、80席，5間包廂獨家提供無菜單料理，也可嘗到築地生魚片；10日至31日使用新光三越美食訂候位服務，訂位入坐成功免服務費。

微風南京附近上班族多，10日新開陳禹丞、陳治國等名廚操刀、「國宴御廚」雷議宗顧問指導的「名人會．美食百匯」自助餐，午晚餐皆千元有找；網紅自創的「谷阿莫鳳梨酥」和採用荷蘭頂級萵苣的「JB Salad輕蔬食」，本月起也獨家快閃進駐。

(中國時報)

戶外休閒夯 全球品牌搶登台 光陽兩暢銷車款 優惠價再享失竊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。