百貨美食名店10日入駐－樂軒松阪亭入門價1980元

2018年05月09日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越信義A4樂軒松阪亭包廂客人，可預約體驗1件逾10萬元的日本正絹和服。（樂軒松阪亭提供）

新光三越信義A4樂軒松阪亭「初心者套餐」，一次品嘗日本及澳洲和牛8個部位，每人1980元+10%。（樂軒松阪亭提供）

百貨美食名店開不停。「樂軒和牛專門店」在台中和台北3家店後，10日起首度前進人流密集的信義商圈，斥資3000萬元打造京都風和牛料亭新品牌「樂軒松阪亭」，在新光三越台北信義新天地A4開百貨首店，用加入和三盆糖調味的正統關西風壽喜燒、備長炭燒肉、和風涮涮鍋，展現松阪伊藤A5和牛、日本A5和牛及澳洲9+和牛不同風味與口感。

樂軒拿大塊牛肉炭火燒烤，把燒肉牛排化打出名號；樂軒松阪亭因應百貨大眾客群，獨家的「初心者套餐」，一次可品嘗日本及澳洲和牛8個部位，入門價位2000元有找；「世界的盡頭」牛一頭雙人套餐7800元+10%、帝王蟹和風涮涮鍋1萬6000元+10%，是店內最貴的燒肉和鍋物，適合頂級客嘗鮮。100坪、80席，5間包廂獨家提供無菜單料理，也可嘗到築地生魚片；10日至31日使用新光三越美食訂候位服務，訂位入坐成功免服務費。

微風南京附近上班族多，10日新開陳禹丞、陳治國等名廚操刀、「國宴御廚」雷議宗顧問指導的「名人會．美食百匯」自助餐，午晚餐皆千元有找；網紅自創的「谷阿莫鳳梨酥」和採用荷蘭頂級萵苣的「JB Salad輕蔬食」，本月起也獨家快閃進駐。

(中國時報)