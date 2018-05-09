大佛拈花 2018地球心靈文化節－邱復生從大佛高度 看見人類渺小

2018年05月09日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

洪啟嵩老師創作大佛神情專注。（台灣覺性地球協會提供）

大佛拈花-2018地球心靈文化節

「多年前有一位高人告訴我，我年紀大之後會逐漸走上『僧道』。」台開董事長邱復生笑說，「當時也沒多想，直到近年蓋了新竹新埔的王禪老祖廟，管理委員會要我當『主任委員』，也就是『住持』，我才發現自己真的走上這條靠近神佛的道路。」

今年71歲的邱復生，愈接近佛，愈看淡生死。他認為，人與人之間的衝突，多是因為把自己想得很大，藝術家洪啟嵩老師畫166公尺高的大佛可以提醒人們，若從神明的高度往下看，人類其實非常渺小，「一旦認識到人的渺小，我們才能學習謙卑。」

邱復生表示，他從小就相信，在人之上，有個更超然的存在，「我從小就看著祖母，每天念經，手掐念珠，掐完108顆珠子，就在一張畫有佛像的紙上畫一個圈。整張佛像圈完之後，祖母會帶著佛像，走整天的路到屏東東山寺，請師父幫她化掉，隔天再帶新的一張佛像，走一整天路回家，持續了至少10年。」

邱復生表示，「我當時就想，一定是有個在人之上的神明的存在。其實無論是什麼宗教，都有這股力量，讓人堅持做這些事。」

10多年前，邱復生因此自費請人翻譯、出版佛學入門書《佛當初教的是什麼》，印了三刷，家中常備百餘本，逢人有緣就送，8年來每天晚上更持續靜坐，「佛最初在菩提樹下講金剛經，不勸人出家，而是重視生活中的修行。我印這本書，就是想讓人認識佛的起源，現在能傳一個是一個。」

「歷史上有阿富汗的大佛，有雲崗大佛，洪啟嵩也畫大佛，為何這麼多人都要做大佛？」邱復生解釋，人在平時的生活中眼界有限，多半只能看到眼前所見的範圍，「但巨大的佛像，象徵超越人類的存在，可以讓人體會到自己的渺小，才有機會跟自己和解，也跟他人和解、與土地和解。」

「西方人有將大地視為母親的傳統，然而人類總是把自己想得很大，恣意破壞地球。」邱復生表示，台開投入綠建築，善用大自然、宇宙的道，正是與地球和解、道法自然。

邱復生表示，「大佛拈花，代表大佛也讓自己謙卑，拈花遞給人們。大佛在高雄展出時，每個人都該去體驗一下，5分鐘也好，在地面靜靜仰望，感受大佛。」

FB 大佛的心願

(中國時報)