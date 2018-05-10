柯文哲終結柯P！輸誠道歉換禮讓

2018年05月10日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲面對年底選戰藍綠進逼，9日終於在深綠廣播節目中向民進黨徹底輸誠，不但首度表態力挺蔡英文總統連任2020，還對引發綠營基層不滿的「兩岸一家親」言論，澄清當時只想著能過關就好，並說，講話太快、大家聽了不爽，「跟大家講抱歉、歹勢」。柯這次幾近折腰式的低姿態接受「補考」，應是為交換民進黨禮讓年底的台北市長選舉。經此專訪，「柯文哲已不再是柯Ｐ！」

針對綠色之友 低姿態抱歉

面對近來民進黨「自提」台北市長人選壓力升高，柯文哲與綠營合作的空間也遭壓縮，原對合作頗有信心的柯文哲，終於扛不住壓力，在民進黨籍副市長陳景峻居中穿梭下，接受深綠廣播電台專訪，一方面「補考」先前蔡英文所提的台灣價值，更對引起綠營基層不滿的兩岸論述「致歉」，且表態力挺蔡英文連任，安撫、輸誠意味明顯。

柯文哲前天上的綠色和平電台節目主持人陳雨鑫是柯市府的市政顧問，昨天節目播出時，他在開場與結語時都挑明，柯這次上節目，主要是針對「各位綠色之友」關心的問題接受訪問，化解一些誤會，看得出雙方早有默契。

陳首先拋出「台灣價值」問題，柯一改先前「為什麼要問我總統的考題」的態度，明確表示，世大運精神就是台灣價值，為辦好世大運，大家吃苦耐勞、為了台灣的面子努力，讓世界看見台灣。還舉例，現在台灣剩幾個邦交國，台商照樣還是提著手提箱勇闖全世界，這都是台灣價值，「不怕打壓嘛！」

接著柯文哲更直接向綠營輸誠，表態自己不會參選2020，強調「從頭到尾沒有這計畫」，肯定蔡英文會連任總統，鬆口「她出來選，我當然支持」，有別上次在總統選舉「保持中立」的態度。

先前屢次炮打中央政策、唱反調，昨天柯說，北市是「對中央政策最配合的模範生」，舉例20萬戶公共住宅、包租代管、長照政策等，細數自己對中央的「忠心」，還邀功講，中央只要有試辦計畫，台北市都率先支持，未來民進黨仍會執政，北市會繼續跟中央有執政聯盟一起合作，做事比較順；相對的，中央在世大運也給予大力支持，不像馬政府都「放生」。

不開炮唱反調 能合作最好

柯文哲最後以低姿態向民進黨喊話，稱自己是比較不懂人情世故的人，但與民進黨一樣都希望台灣好，所以，能合作最好、能合作還是合作，「有時批評也不見得是敵人。」

在飽受綠營支持者、獨派人士抨擊的兩岸論述部分，柯文哲也表示，兩岸一家親2015年就講過，2017年要辦世大運時，大陸多方阻撓，為了降低阻撓力道，把2年前的話保持原狀再說一遍，希望表達善意，但是，那時只想著能過關就好，造成講話太快、大家聽了不爽，「只能跟大家講抱歉、歹勢」；「床頭吵床尾和」這句話，則是不在稿子內的「失言」。

(中國時報)