美退出伊朗核協議 油價3年半新高

2018年05月10日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川普證實，國務卿蓬佩奧已經成功營救了3名被北韓扣押的人質，他們分別是金東哲（左），金相德（中）和金學松（右）。（美聯社）

美國總統川普在不到2天內接連做出了2個重大決策震撼全球。他派遣新任國務卿蓬佩奧前往北韓，除了敲定美朝峰會的時間與地點，還成功營救了3名遭到北韓囚禁的美國人質。川普在台北時間今日下午2點鐘親自前往安德魯空軍基地迎接並舉行盛大歡迎美國人質返家儀式。不過，就在不到48小時前，川普片面宣布退出了伊朗核協議，重啟對於伊朗的嚴厲制裁，不但引起中東局勢震盪，也造成國際原油價格大漲。

48小時 引發全球政治大地震

川普9日在推特上接連發文，「很高興告訴大家，國務卿蓬佩奧與大家都十分期待見到的3位先生正在從北韓回來的路上。他們看來健康狀況不錯。蓬佩奧與金正恩的會面很愉快，（川金會）時間地點已敲定」、「國務卿蓬佩奧和他的『貴賓』」將於美東時間凌晨2時降落在馬里蘭州安德魯斯空軍基地，我會去迎接他們，真令人興奮！」

據悉，3名遭北韓扣押的韓裔美籍人士包括經營貿易和旅館生意的商人金東哲（Kim Dong-chul），他原本住在美國維吉尼亞州，2001年搬往大陸吉林省延吉市，並在北韓羅津先鋒經濟特區工作。2016年4月，他被北韓以間諜罪等罪名判處10年勞改；曾于平壤科技大學（PUST）任教的金相德（Kim Sang-duk），他於2017年4月在平壤機場候機時被捕，罪名是從事「顛覆北韓的敵對犯罪行為」；第3人為同樣任教於PTST的金學松（Kim Hak-song）。2017年5月，金學松因涉嫌對朝的「敵對行為」而遭逮捕。

北韓和伊朗核議題發展方向南轅北轍。川普8日在白宮召開記者會片面宣布退出2015年簽訂的伊朗核協議，宣稱「在當前協議不斷腐爛、敗壞的架構下，我們無法避免伊朗製造核彈」。並且對伊朗重啟「最高層級的經濟制裁」。在新的制裁框架下，歐洲企業必須在6個月內終止與伊經貿往來，否則也會面臨制裁。

伊朗總統警告 恢復核子活動

面對制裁，伊朗國會發言人拉理賈尼痛批，川普「心智能力根本不足以處理這個問題」。總統魯哈尼則警告，準備恢復核子活動，「從現在起，每件事都取決於國家利益。」

美國退出協議，也導致中東局勢驟變。以色列9日對敘利亞首都大馬士革南方1處伊朗使用的軍事基地發動空襲，造成至少9人死亡。消息傳出後，布蘭特原油期貨亞洲盤上漲逾2％，盤中一度攻上每桶76.75美元，創下3年半新高；紐約西德州原油漲幅也在2％以上，最高一度來到70.72美元，同樣逼近3年半新高。市場擔憂，未來油價恐怕將上看每桶90美元。

(中國時報)