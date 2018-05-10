新北、宜蘭 拉起聯合戰線！國民黨侯友宜、林姿妙合體 反深澳電廠

新北市長參選人侯友宜（左）進入選戰戰鬥位置後，四處輔選，9日與宜蘭縣長參選人林姿妙（右）見面，互相拉抬選情，還與黨籍台北市議員參選人王致雅（小圓圖）合拍宣傳照，儼然已成人氣王。（李忠一、吳岳修攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

國民黨新北市長參選人侯友宜，應同黨宜蘭縣長參選人林姿妙之邀，9日赴宜蘭與地方人士見面，雙方聚焦深澳燃煤電廠議題，侯友宜、林姿妙2人都反對深澳電廠，並相互鼓勵盼能雙雙當選，一起為民眾的健康來把關。

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高人氣 地方士氣大振

「好久沒看到這樣的高人氣！」侯友宜抵達宜蘭時受到地方歡迎，縣議員林岳賢認為，侯友宜的人氣可以幫助林姿妙，2人如都當選，「那一定可以擋下深澳電廠！」蘇澳鎮長陳金麟也說，大家都厭惡電廠的興建，新北、宜蘭共同反映民意，林姿妙有了侯友宜的奧援，對縣長選情一定有幫助。

林姿妙表示，深澳電廠重啟讓鄉親相當害怕，尤其全世界都在淘汰，但台灣卻要重啟爐灶，宜蘭三面環山、一面臨海，電廠一興建，「宜蘭人要怎麼辦？」她與侯友宜會為台灣、為宜蘭站起來反對深澳電廠。

許願景 契作吃有機菜

侯友宜表示，林姿妙是基層出身，一步一腳印在做事，選舉要投給實實在在、是非對錯分清楚的人。侯友宜對林姿妙說，他在新北市服務7年多，與朱立倫市長推廣讓學童吃有機蔬菜，如果他與林姿妙都當選，「我們來契作！」讓新北市的孩子吃得到宜蘭農民種的有機蔬菜。

侯友宜指出，政府花了1千億創造北部僅0.1％的備用容量，這1千億如果拿來做產業的轉型輔導跟獎勵補助，效益能大過深澳電廠的興建，政府不應缺電就蓋電廠，能源政策一定要建構在人民的健康之上。

侯友宜表示，林姿妙在4月就已表態反對深澳電廠，聽到另一名參選人陳歐珀也跟著說反對，「不錯，跟著走就對了，這是好事。」他到了這年紀才第一次選舉，他是不懂選舉的人，宜蘭縣有很多新北的鄉親，需要大家幫忙讓他能當選，能繼續為這塊土地奉獻。

見面會 高喊一起凍蒜

侯友宜與林姿妙的「見面會」其實籌畫已相當久，但當時侯友宜尚未確定是否能夠在初選民調中勝出，因此延宕到昨日舉行，這場見面會有多名國民黨的鄉鎮市長、議員、代表與會，還紛紛與侯友宜合照；前縣長呂國華也現身相挺，痛批民進黨政府深澳電廠的決策「是非常離譜、非常不可思議。」認為侯友宜、林姿妙都當選，才能讓深澳電廠走入歷史。

(中國時報)

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