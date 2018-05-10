新一代領頭羊 侯已是人氣王

2018年05月10日 04:11 中國時報 地方中心／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜氣勢如虹，外溢效應愈近選舉日愈明顯，儼然國民黨新一代領頭羊，除了一橋之隔的台北市，藍營市議員參選人爭相邀他助聲勢，就連深綠的南台灣也處處可見侯友宜身影。

台北市士林北投區市議員參選人顏群晃與侯友宜同樣出身警界，邀侯一同掃街拜票，所到之處大受歡迎；同選區的黃子哲請侯錄製拜票歌曲和MV，侯以一口台語RAP力挺，新鮮感十足。

北市王致雅、耿葳和林冠勳等市議員參選新面孔也請侯友宜助陣，拍宣傳照合體掃街。甚至為已故議員李新之子李柏毅擔任一日店長站台，不僅幫客人點餐、還下廚煎荷包蛋。

侯友宜更早在3月15日「回娘家」到桃園，幫當時爭取桃園市長提名的魯明哲站台，互贈「好采頭」並高喊「凍蒜」，更回憶起與議員在議會打交道經過，如害怕被劉茂群罵、擔心漂亮的舒翠玲和萬美玲不知道要出什麼招、對蘇家明又愛又恨「清醒很難纏、不清醒更難纏」。

侯合拍宣傳照配合度高，與台北市大安文山區議員參選人王致雅特別換上運動服，擺出奔跑及各種運動pose；全台第一個找侯友宜合拍宣傳照的高市議員參選人李雅芬說，因警察老公曾在侯麾下服務才找他合照，另名參選人陳若翠說，侯友宜擔任過警政署長，在各縣市都是催票機；參加高雄市長初選的陳宜民透過幕僚表示，他的法律顧問本來就是新北市政府的顧問，跟侯友宜早就常一起開會。

雲林縣長參選人張麗善、嘉義縣長參選人吳育仁及嘉義市長參選人黃敏惠都表示，侯友宜站台助講，可拉抬選戰聲勢，期盼他扮演國民黨縣市長參選人的「隊長」、「領頭羊」、「母雞」角色。

相較於雙北、桃園、高雄及雲嘉的熱情，參選台中市長的盧秀燕表示，雖不刻意找侯友宜南下站台，但黨中央所舉辦的6都聯合造勢、青壯世代聯合造勢活動，一定有機會與侯友宜同台，有信心帶動中部選情；彰化縣長參選人王惠美表示，彼此都是候選人，不會刻意去尋求站台，但如果侯友宜來到彰化，絕對盡地主之誼，或若有拋出共同的議題，當然會共同來發聲。

(中國時報)