丁守中初選3份民調 都贏柯P

2018年05月10日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人由前立委丁守中出線，他9日首度以「母雞」身分拜會市議會國民黨團，宣示將與議員合作打「團體戰」。市黨部主委黃呂錦茹會中透露，上周公布初選結果，黨內稱丁與柯文哲民調伯仲之間，是「保守說法」，其實丁守中3份民調都贏柯P，因此國民黨一定要有信心，團結贏回台北。

丁守中昨與黃呂錦茹聯袂前往議會，一同參與國民黨團大會，除議長吳碧珠出國、議員陳重文請假，其餘23名議員全數參與，給足丁面子。甚至連初選對手鍾小平也現身力挺，大喊「丁丁凍蒜」，展現十足團結力。

黃呂錦茹強調，上周黨內公布3份初選民調，其中丁守中與柯文哲對比式民調全勝出，其中1份小贏0.6％，另外2份民調大勝7到8％，讓她也嚇了一跳，相信只要接下來穩紮穩打，避免發生錯誤，年底很有機會勝選，尤其基層士氣現在很旺，大家會團結一心，把台北贏回來。

談到如何布局選戰，丁守中認為，現階段態勢還不明朗，等民進黨提名底定，看是兩組捉對廝殺或三足鼎立，會有不同策略。即使民進黨傳出自推人選聲浪，他仍認為，那只是放空氣對柯文哲施壓，最終還是會禮讓，因此他只鎖定柯P為對手。

他還說，昨與議員充分交換意見，未來將打團體戰，會在各選區聯合造勢，與議員一起在議會開記者會，尤其很多議題擴及雙北，未來可鎖定與民眾相關的大議題推動。

黃呂錦茹則強調，她與黨中央高層討論，未來丁守中主打的議題，會貼近議員問政，同時也會好好檢討柯文哲施政，針對5大弊案等議題主動出擊，必要時會請前市長郝龍斌提供相關資料，請黨內智庫、議員協助攻防，一起團結打選戰。

(中國時報)