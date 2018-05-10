交叉輔選 丁丁跨淡水河拉抬葉元之

國民黨台北市長參選人丁守中（右三）9日到板橋傳統市場，幫新北市議員參選人葉元之（右二）拉抬聲勢。（王揚傑攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜日前數次到台北市為同黨議員參選人站台，國民黨台北市長人選確定由丁守中出線後，丁9日首度到新北幫市議員參選人造勢，並選上朱立倫、侯友宜嫡系的前新北市府副發言人葉元之，給足朱、侯面子，也象徵年底選舉雙北勢將合體應戰。

丁守中首先稱讚葉元之長期協助朱立倫，市政經驗嫻熟，擔任市議員一定非常稱職，而且葉元之的RAP在網路上非常有名，他還和葉元之現場合作說唱一段葉版RAP「葉元之YA、原汁原味」。

丁守中與侯友宜以「母雞」之姿，互相拉抬對方「小雞」，對此丁守中表示，新北、台北本就是一個生活圈，本來就會推出共同政見，雙北須一起努力，他已和侯友宜通過電話，很快也會碰面，要雙拳變四手一起拚雙北的驕傲和市民的幸福。

葉元之也稱讚丁守中從政多年，一直是年輕人學習的對象，不僅表現優秀，更是人氣王，很高興能請到丁來站台，他和丁守中系出同門，都是台大政治系，但丁守中對他而言是師長級人物，還有很多要向師長學習。

葉元之強調，雙北本來就合作密切，像公車票價、捷運等議題，都需要台北市的支持，把國民黨在新北市的議員數衝高，日後議會在促進雙北合作就能更順暢；葉元之說，之前都是侯友宜到台北市站台，以後也要請丁守中多來新北幫忙站台，才公平。

丁守中傳授葉元之選舉祕訣，建議把選區分成50條大街，勤跑基層，特別是樓上住家、樓下店面或後面住家、前面店面的這種家庭，要盡量去跑；丁守中提到，他已和國民黨主席吳敦義討論黨部如何充分協調配合，開始全力衝刺。

(中國時報)

丁守中初選3份民調 都贏柯P 蔡正元轟馬家軍 搶地盤沒智慧

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。