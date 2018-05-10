交叉輔選 丁丁跨淡水河拉抬葉元之

2018年05月10日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜日前數次到台北市為同黨議員參選人站台，國民黨台北市長人選確定由丁守中出線後，丁9日首度到新北幫市議員參選人造勢，並選上朱立倫、侯友宜嫡系的前新北市府副發言人葉元之，給足朱、侯面子，也象徵年底選舉雙北勢將合體應戰。

丁守中首先稱讚葉元之長期協助朱立倫，市政經驗嫻熟，擔任市議員一定非常稱職，而且葉元之的RAP在網路上非常有名，他還和葉元之現場合作說唱一段葉版RAP「葉元之YA、原汁原味」。

丁守中與侯友宜以「母雞」之姿，互相拉抬對方「小雞」，對此丁守中表示，新北、台北本就是一個生活圈，本來就會推出共同政見，雙北須一起努力，他已和侯友宜通過電話，很快也會碰面，要雙拳變四手一起拚雙北的驕傲和市民的幸福。

葉元之也稱讚丁守中從政多年，一直是年輕人學習的對象，不僅表現優秀，更是人氣王，很高興能請到丁來站台，他和丁守中系出同門，都是台大政治系，但丁守中對他而言是師長級人物，還有很多要向師長學習。

葉元之強調，雙北本來就合作密切，像公車票價、捷運等議題，都需要台北市的支持，把國民黨在新北市的議員數衝高，日後議會在促進雙北合作就能更順暢；葉元之說，之前都是侯友宜到台北市站台，以後也要請丁守中多來新北幫忙站台，才公平。

丁守中傳授葉元之選舉祕訣，建議把選區分成50條大街，勤跑基層，特別是樓上住家、樓下店面或後面住家、前面店面的這種家庭，要盡量去跑；丁守中提到，他已和國民黨主席吳敦義討論黨部如何充分協調配合，開始全力衝刺。

(中國時報)