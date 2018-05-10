蔡正元轟馬家軍 搶地盤沒智慧

2018年05月10日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九在台北市議員選舉推出所謂「馬家軍」，前國安會祕書長金溥聰在初選民調前夕，更是親自「下海」陪「正馬軍」掃街。此一大動作引發黨內反彈，國民黨政策會前執行長蔡正元開第一炮，質疑馬英九靠著蔡英文總統施政不力人氣剛回升，就大搞「馬家軍」，實在沒什麼政治智慧。

面對馬英九推人「搶地盤」，蔡正元透過臉書表示，馬英九有意無意地在台北市若干議員選區，安排「馬家軍」參選人，8日還出動「當年的地下總統」金溥聰陪同掃街拜票，看在其他曾與馬英九胼手胝足過的市議員參選人眼裡，真是百味雜陳，怎麼可能心無芥蒂。

之前黨內就有中常委質疑馬英九推的人都是選台北市最藍的區，但馬嫡系、總統府前副祕書長羅智強則回嗆，「大安文山是我20年的家」，此話一出等於暗批另一位「馬家軍」是「空降」，讓內部矛盾搬上檯面；據悉，原本羅智強就是被喬到其他選區。

雖然重出江湖的金溥聰呼籲團結，但蔡正元反批，馬英九好不容易靠著蔡英文胡搞人氣開始回升，就開始搞「馬家軍」，實在沒什麼政治智慧；馬英九是當過總統和黨主席的人，這樣搞讓其他人敢怒不敢言，這不會使國民黨更團結。

國民黨中常會昨天並通過提名丁守中參選台北市長、徵召立委楊鎮浯參選金門縣長。

(中國時報)