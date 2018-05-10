「政治水母」打碎人民信任 讓年輕世代失望！期待跳脫藍綠 在柯手中毀了

2018年05月10日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

2017年7月3日，時任大陸國台辦主任張志軍在上海虹橋迎賓館，與台北市長柯文哲（左）舉行會談。（本報資料照片）

柯文哲5大失言語錄

台北市長柯文哲選情不妙，9日緊急上深綠電台欲挽回綠營支持，他在訪談中為兩岸論述道歉，表態2020支持蔡英文，頻對民進黨低頭。對此，國民黨台北市長參選人丁守中痛批，柯為了算計民進黨禮讓與否，改變說法，這樣的政治性格不知如何讓人信賴？前立委孫大千也直言，柯文哲一句「失言」道歉，親手瓦解掉台灣年輕世代希望跳脫藍綠統獨的一絲期待。

兩面討好 失去中心價值

丁守中表示，政治人物的考驗，就是在壓力下是否改變自己的價值。如果可以在中共壓力下說兩岸一家親，又可以在民進黨壓力下為了說兩岸一家親道歉，這個人的格局就不用多說了，他講的話恐怕兩邊都不會相信了。很多政客的盲點，在於認為可以兩面討好，甘蔗兩頭甜，卻常常因此失去了中心價值，變成漂浮的水母。

先前也打算參選台北市長的孫大千表示，為了爭取禮讓，柯文哲認「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，也對兩岸一家親的說法引起不爽感到抱歉、歹勢，這種進退失據的發言，將讓柯從原本的主動變成被動。

搖尾乞憐 實在太沒格調

他直言，柯文哲原本藉由「兩岸一家親」的兩岸論述，在藍綠對立間取得了一個受到民眾認同的制高點，在過去民進黨幾度脅迫利誘下，柯文哲始終堅持到底，毫不退讓，進一步爭取到大多數對傳統統獨主張厭倦的選民的尊敬。然而，柯文哲一句「失言」道歉，更親手瓦解掉台灣年輕世代希望跳脫藍綠統獨的一絲期待。

孫大千還說，如今柯文哲的軟弱，不但不能換得深綠反柯人士的衷心支持，反而會徹底失去淺藍和中間選民的肯定。柯文哲的「低聲下氣」，親手終結了「柯文哲時代」。

國民黨議員王鴻薇痛批，柯文哲向民進黨「搖尾乞憐」的舉動，實在太沒格調，為求禮讓竟可以打翻過去的論述，叫支持者情何以堪。她強調，過去柯能吸引淺藍、中間選民，就是因他的兩岸論述處理得比民進黨柔軟，現在竟要收回道歉，這只會被選民徹底唾棄。

(中國時報)