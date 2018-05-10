荒謬急轉彎 柯文哲難逃裡外不是人

2018年05月10日 04:11 中國時報 陳柏廷

台北市長柯文哲去年在雙城論壇大談「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」，僅管在台灣引發爭議，卻成功營造兩岸城市交流正向氛圍；但出人意料的是，柯文哲昨一改立場，直言當時希望「可以過關」就好，純屬「失言」。坦白說，柯P的轉彎，非但無法說服綠營，還將賠上對岸的信任；自我打臉的柯P，最終難逃「裡外不是人」的政治信任風暴。

柯文哲去年7月率團前往上海參加雙城論壇，不只為兩岸僵局開起一道城市交流的窗，當時在論壇上，柯文哲拋出「兩岸一家親」論述，並以夫妻吵架比喻兩岸關係，即所謂「床頭吵床尾」，更讓其贏得大陸方面「百分百的信任」。

相關說法立刻在台灣引發軒然大波，當時面對綠營咄咄逼人的質疑聲浪，柯文哲還公開表態，「一家親總比一家仇好」。然而時隔不到一年，柯文哲昨接受專訪時，態度180度大轉彎，坦言當時說法是希望「可以過關」就好，更認為自己的「失言」，公開致歉。

或許是出於台北市長選舉壓力，讓柯P選擇在此時大膽做出「髮夾彎」。但無論基於何種原因，柯P日前再度「失言」的後勁，不只將在日後持續發酵，還將引發一場更大的「政治信任」風暴，形同自掘墳墓。

坦白說，柯文哲的改口乃至於公開致歉，非但無法為其贏回在綠營的支持度，對於其選情助益不大，而不只綠營不會買帳，還將大幅流失中間選民的心，昨日說法，可謂讓各界徹底看破其手腳。

更重要的是，柯P立場反覆的行徑，還將引來大陸方面鋪天蓋地批判聲浪，更不用說，雙方累積多年的信任感及默契，也勢必全部「付諸東流」；諸如此類的「非預期後果」，相信絕對不是柯文哲所能承受。

即使柯文哲年底能夠如願再度連任市長大位，但柯P過往能在兩岸扮演的搭橋者角色相信也難以為繼；畢竟看在北京當眼裡，柯P的態度反覆已經徹底信用破產，既無法讓人信任，更非可打交道之輩。

另外，民進黨是泱泱大黨，自己推不出人選，卻硬要柯P輸誠，講一些不利兩岸和解互信的話，分明是拿台灣的前途開玩笑。柯P或許可悲，民進黨其實更可議。

(中國時報)