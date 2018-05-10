虛情假意 綠營不會再上當

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲接受廣播專訪，原是要向民進黨「釋出善意」，不過，在綠議員眼中「為時已晚」，質疑柯只是為選票而討好，根本是「虛情假意」。據了解，這場專訪是由民進黨籍副市長陳景峻居中穿梭、促成，雖陳否認事前有知會總統府高層，但也有幕僚透露，陳諮詢黨內人士意見時，的確有人對柯應該提出哪些「說法」給予建議。

這場專訪8日晚間8時30分預錄、9日下午5時播出，北市府直到節目錄製前2個多小時，才向媒體公布有此行程。即便發言內容保密到家，陪同錄音的陳景峻昨天已先在臉書粉絲頁預告，「白綠沒有裂痕」，要把誤會說清楚、更緊密的合作才能穩定推動市政發展，儼然宣告將是場「輸誠秀」。

但是民進黨議員許淑華說，綠營選民對柯文哲的不滿已經到極限了，基層要的是發自內心的價值認同，而不是虛偽的道歉；同黨議員簡舒培說，柯毫無中心思想，只考慮當下對自己有利的，號拚命搖擺，問題是民進黨被傷害太多次了，一個訪談就想扭轉基層的不滿，有這麼容易嗎？

民進黨議員何志偉也說，柯為塑造中立形象，左批右打，驚覺勢頭不對，透過訪談向民進黨示好，但蔡總統也不會因一句話、一個訪談而貿然改變評估方向。

綠委姚文智昨直言，柯文哲早就拿著這套言論私下向多位大老遊說，結果大老們事後都被擺道，「大家被騙那麼多次，應該不會再上當了吧！」

(中國時報)

荒謬急轉彎 柯文哲難逃裡外不是… 言行不一 雙城論壇添陰影

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