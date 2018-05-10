北市府澄清 柯仍抱持兩岸一家親觀點

2018年05月10日 04:11 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲拋出「兩岸一家親」、「（兩岸）床頭吵床尾和」論點，雖引發深綠、獨派人士不滿，但不可諱言，多份民調均顯示，在兩岸「冷和」狀況下，這些發言的確為柯爭取不少民眾支持，使他民調回升攀高。但如今，柯文哲為爭取民進黨禮讓，竟改口稱自己失言，還向大家抱歉、歹勢。

晚間北市府頻頻致電媒體，一再強調柯「沒有道歉」，最後還發出新聞稿說，柯不是在為兩岸一家親的說法道歉，而是為聽到這一詞感到不高興、不悅的民眾致歉。換言之，柯文哲仍抱持兩岸一家親論點？北市府發言人劉奕霆表示「是！」

柯文哲接受綠色和平電台節目專訪，向「綠色之友」表示，兩岸一家親的說法，他在2015年就講過，2017年辦世大運，大陸有阻撓，為降低阻撓力道，就把2年前講過的話，再講一次。

柯坦言，不知為什麼一開始說沒事，後來說就有事，「我覺得很奇怪」，但他當時想能過關就好，造成講話快、大家聽了不爽，「只能跟大家講抱歉、歹勢。」柯還撇清，自己除了兩岸一家親這句話，「還有做過什麼事嗎？什麼都沒做過啊！」

柯後來再「澄清」，強調他是先表達善意，再看對方誠意，但現在大陸打壓愈來愈嚴重，才使得同一句話，現在大家聽起來愈來愈不爽。

至於「床頭吵床尾和」的說法，柯文哲表示，其實他的意思是指兩岸吵吵鬧鬧，還是可以和談，不過，通常他在兩岸議題的發言都很小心、都照稿念，這句話是因為當天被記者問來問去，所以失言、講出不在稿內的話，「我意思是吵架還是可以和談，我講過很多遍，這句話是失言，沒在稿子裡。」

再談到兩岸關係以及未來雙城論壇可能的走向，柯文哲未正面回應論壇舉辦與否，僅說，兩岸目前經貿上還是有往來，所以應該保持善意。

至於有人批評他這番改口是為了選舉利益，柯文哲昨晚出席「台北市商圈產業聯合會第三屆、第四屆交接暨感恩餐會」時面對媒體追問，眉頭緊皺地說：「欸，我是說，哎喲，奇怪，他們現在是怎麼傳的？」接著就被幕僚護送離場。

(中國時報)