藍綠分不清 所以要無色覺醒

2018年05月10日 04:11 中國時報 本報訊

儘管蔡政府稱台灣出現「天然獨」，但民調卻顯示泛中國人認同續增；同時，全台具政黨黨籍身分者不到6％，結果，公眾卻不斷為統獨、藍綠而撕裂，每到選舉便淪為政黨奪權工具，選後再埋怨政治拖垮台灣。如果你我都認為藍綠分不清，政黨惡鬥現象不該持續，那麼，就該透過無色覺醒，啟動新一波民主改革。

決策偏狹 民眾遭仇恨分裂

台灣約莫在319槍擊案後，藍綠陷入對立。10多年來，舉凡統獨、內政各類國政事件，多以政黨色彩二分法，欠缺理性思辨互不相讓，這不僅讓決策陷於偏狹，更讓失利者產生怨恨，仇恨螺旋持續擴張。

問題是，民眾是主動分裂，還是「被分裂」？答案恐是後者。以統獨立場來說，民調顯示，當兩岸交流增加，或考量和平因素，自認泛中國人比例就會增加，否定認同中國人比例則下降，即便年輕世代也如此。問題是，每當選舉將屆，在政客的激化下，這種務實理性立場總被放一邊，取而代之的是「藍統綠獨」的衝撞。

擺脫困境 跨出改變第一步

理想的民主雖應具備多元色彩，但從各國實務運作看，確實難避免走向兩極。但，面對民主轉型之痛，美國出現反建制派力量選出川普，法國擺脫左右派的馬克宏，儘管好壞暫難判斷，但至少跨出改變第一步；反觀台灣，難道還想繼續卡住不動，拒思脫困之道？

尤其，多數台灣人是無黨無派，怎甘願每次到選舉總被政治顏色牽著鼻子走；如果說走向藍或綠能迎來好結果，就算了，問題是台灣歷經一次又一次政治堅壁清野，到底我們生活是變得更好，還是更差？事實擺在眼前，別再欺騙自己明天會更好。

中道理性 啟動新一波改革

無色覺醒，是公眾對政治困境感到不滿產生的「反省」力量，這不是反政黨，更不是反政府，而是從個人出發，反思自己是否應放下有色眼鏡，以中道理性檢驗政府與政客，拒絕再被藍綠綁架。

當這股力量成為主流，必然讓死水一灘的選舉出現不一樣的結果。而掌權者為避免被淘汰，必然會服膺民意，放下本位主義，以順應這股新政治潮流。

換言之，決定台灣能否出現無色政治的前提，在於公眾得先無色覺醒。當愈來愈多人對政治現況產生疑惑，並進一步做出改變，新一波民主改革就不遠了。

(中國時報)