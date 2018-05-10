愛台灣走中道 不應再被政黨綁架

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中國時報
／台北報導

台灣政治長期以來都被「藍綠」政黨綁架，但其實無論兩岸定位、國族認同、省籍情結，民眾看法都已超越「藍綠」狹隘立場，趨近中道，多數人非藍也非綠，就該擺脫政治顏色，回到「讓台灣人過好日子」立場，喚起無色力量覺醒。

根據民調，台灣選民中，具國民黨與民進黨黨員身分者僅6％，對94％的人而言，藍綠之分並不存在；再就統獨光譜而言，真正屬「極獨」與「極統」者，合計不過10％；至於過去慣以外省人與本省人做藍綠之分，但在國民黨與民進黨陣營中，省籍之分早已泯滅；在中國人與台灣人認同上，自認台灣人也可以是中國人，兩者間並無違背。

《天下》雜誌1月發布民調顯示，「台灣人認同度」比例創近5年新低，認為自己「既是台灣人也是中國人」來到34.1％，創下歷年新高。

台灣競爭力論壇4月底發布「2018台灣民眾國族認同上半年調查」，65.8％泛認同自己是中國人，較去年平均64％增加1.8％，而否認自己是中國人則是30.1％，較去年平均31.8％下降1.7％。

若讓受訪者考量利益與和平因素，「泛中國人」認同較上述結果更高，達69.3％，而「否定認同中國人」則下降至22.3％，兩者間差距創調查以來最高，相差47％。

台灣競爭力論壇理事長龐建國表示，在這次調查中，在不做提示下，年齡層20歲至29歲回答自己「不是中國人」的比例達70.6％，年齡層中比例最高，顯見「去中國化 」教育對台灣年輕世代造成明顯影響，然在經提示後，態度最大變化也是年輕世代，年齡層20至29歲降至35.3％。

龐建國說，只要大陸能夠繼續成長發展，兩岸融合發展的力量會進一步發揮，「泛中國人認同」乃至於「中國人認同」傾向，可能還會擴大。

(中國時報)

藍綠分不清 所以要無色覺醒 學者直言 正確髮夾彎不可恥

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