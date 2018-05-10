學者直言 正確髮夾彎不可恥

2018年05月10日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

蔡總統競選期間曾宣示「遵守中華民國憲政體制」，就職演講時也說「尊重九二會談的歷史事實」，對比她曾說「中華民國是流亡政府」及堅決否認九二共識，都是正確的髮夾彎。學者認為，要解決兩岸問題，須先放掉台獨，認同「台灣人就是中國人」，回到九二共識，兩岸才可能找到出路。

中天電視政論節目《大政治大爆卦》昨討論蔡政府執政後有許多「髮夾彎」，但若為台灣好，正確髮夾彎並不可恥。資深媒體人羅友志比喻，開車的人都知，如前面遇大彎道，還堅持打45度角方向盤，「難道直接掉下懸崖嗎？」很多政策應「油門踩輕點、方向盤打大點」，才能繼續走下去。

政治評論家賴岳謙說，國防部長嚴德發表示，「國軍不可能為台獨而戰」，美國也不會為台獨而戰，顯示台獨在台灣是死路一條，要解決兩岸問題就要先把台獨放掉。

賴岳謙指出，最關鍵是身分認同，如能承認「台灣人就是中國人」，兩岸的路就好走，相互承認也不能完全排除。

賴岳謙表示，無論東西德、南北越統一，都沒人不承認自己的祖先，但台灣有群人認為自己「不是中華民族」，使用的卻是黃河流域起源的語言、文字和思想，這樣的分離主義只是一小撮人，卻想決定2300萬人命運，也不會被接受。

他說，一中原則是國際通行基本原則，日相安倍也從反對大陸、到積極與陸建立緊密關係，未來陸、日、韓自貿區提升，台灣被排除在外處境危險，關鍵還是要回到蔡總統答應的維持現狀，就是九二共識。

前台北縣長周錫瑋認為，蔡英文在扁時代任陸委會主委，曾問能不能借用宋楚瑜「一中屋頂」理念，顯示當時陳水扁雖主張台獨，但也思考用一中屋頂架構闡述兩岸；如果當時「蔡主委」可以髮夾彎，現在是不是也能讓兩岸有所轉變？

不過民進黨立委高嘉瑜說，馬執政時代有九二共識依然面臨斷交和經濟困境，大陸在國際上打壓台灣，只會物極必反，讓台灣人民團結起來，堅持台灣是主權獨立的國家。

(中國時報)