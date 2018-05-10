李慶元：吳茂昆要拔管 自己應辭職

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中國時報
／台北報導

教育部「拔管」風波持續延燒，教育部長吳茂昆自己也燒出違法兼職與專利爭議。無黨籍台北市議員李慶元指出，吳茂昆不能只指責別人，自己面對這些爭議卻不檢討，他如何要求台大遴選委員會，就應用相同標準要求自己。李慶元認為，吳茂昆若要拔管，自己也必須辭職，標準才一致。

中天電視政論節目《大政治大爆卦》昨提到台大校長遴選議題，前台北縣長周錫瑋表示，民進黨政府沒把經濟放在第一，而是將意識型態放第一，就如卡管、拔管事件，可以讓人民相信管中閔違法，民進黨以政治干預大學自治就是最大的錯誤。

和沛科技公司創辦人、「翟神」翟本喬說，很多人問他明明跟管中閔也有交情，為何沒針對拔管說幾句話？他說，因民進黨老早決定就是要「放」自己人，講任何道理都沒用。

翟本喬一席話引發民進黨台北市議員高嘉瑜不滿，高聲嗆翟「說民進黨政府放自己人，依據是什麼？裡面哪個是民進黨的人？」

高嘉瑜認為，管中閔問題是校長遴選過程有瑕疵，利益迴避問題沒揭露，民進黨最大錯誤就是沒立刻處理，才有這麼多爭議。高說，「如依正義程序選出的人還是管中閔，民進黨當然要接受。」

李慶元則說，台大有遴選校長權利，但教育部也有准駁權利，就他個人看來，兩邊好像都有點問題，監察院應超越黨派深入調查，了解到底誰是誰非。

李慶元也提到，教育部長吳茂昆擔任東華大學校長時有許多爭議，包括在美開公司擔任股東等，吳茂昆不能要求台大是一套標準，面對自己做過的事又是另一套標準，應該檢討自己，標準才一致。

(中國時報)

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