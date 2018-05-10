藍綠鏖戰審軍改 今初審闖關

2018年05月10日 04:11 中國時報 楊孟立 、 郭建伸 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

八百壯士再度動員退伍軍人，表達反軍改訴求。（郭吉銓攝）

立法院外交及國防委員會昨天審查軍人年改案，國民黨團以冗長發言，拖延議事進行，藍綠立委多次爆發零星衝突，審查一直持續到午夜。行政院長賴清德昨受訪時強調，行政院仍希望軍改與公教年金改革同步7月1日上路，沒有改變。

藍批財務報告沒精算

民進黨團規劃，最慢今天一定要完成《陸海空軍軍官士官服役條例修正草案》法案初審送出委員會，經過1個月協商冷凍期後，6月中便可進入院會二、三讀表決。

藍綠兩黨昨天都發出甲級動員，一大早綠委即占領主席台，確保議事能順利進行；藍委則透過漫長程序發言，以拖待變。中午11時30分許，藍委發動突襲，群體包圍主席台，並與綠委發生第一波衝突，過程中不慎造成議事人員手部擦傷。

下午恢復開會進入實質討論，藍委並未回到台上發言，反而用自備的麥克風、音箱持續發言，要求民進黨拿出精算報告，綠委則呼籲回到發言台，發言才會留下紀錄。綠委吳秉叡趁隙搬走音箱，藍委林麗嬋、李彥秀見狀立即追上去，雙方為爭奪音箱展開拉扯，混亂中吳秉叡眼鏡也斷掉，最後是民進黨團總召柯建銘出面，雙方才罷手。

蔣萬安估30年後破產

藍委蔣萬安批評，國防部提的「年金改革財務影響認證案」，只敢試算30年後基金剩餘一千多億，但是在30年之後呢？根據國防部提供的條件因素估算，2054年基金就會破產，變負200多億。藍委費鴻泰也說，國防部提出的報告是「認證」不是「精算」，為什麼公教能提出真正的精算報告，國防部提不出來？

國防部長嚴德發則表示，年金改革的問題大家都不願意碰，但卻又不得不面對，現在的政府是面對缺失，解決問題。30年是一個上校的資歷，國防部是以一個世代去做計算。

在立院外，八百壯士午後在濟南路集結，由於上次陳抗爆發嚴重肢體衝突，警方在現場架設層層拒馬，加上八百壯士事前一再安撫參與民眾情緒，讓整場陳抗平和收場。

在野黨將聯合提釋憲

八百壯士副指揮官吳斯懷表示，目前已獲得來自親民黨團、國民黨團及無黨籍立委高金素梅的連署同意書，各在野黨同意將先替公教提出釋憲，一旦軍版的三讀通過，八百壯士也會接續提出軍版的釋憲案。

(中國時報)