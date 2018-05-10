藍綠鏖戰審軍改 今初審闖關

立法院9日審查軍改草案，國民黨立委林為洲（右一）、徐志榮（左一）與民進黨立委羅致政（左二）、蔡適應（左三）等人發生拉扯，場面一度混亂。（陳信翰攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
八百壯士再度動員退伍軍人，表達反軍改訴求。（郭吉銓攝）

立法院外交及國防委員會昨天審查軍人年改案，國民黨團以冗長發言，拖延議事進行，藍綠立委多次爆發零星衝突，審查一直持續到午夜。行政院長賴清德昨受訪時強調，行政院仍希望軍改與公教年金改革同步7月1日上路，沒有改變。

藍批財務報告沒精算

民進黨團規劃，最慢今天一定要完成《陸海空軍軍官士官服役條例修正草案》法案初審送出委員會，經過1個月協商冷凍期後，6月中便可進入院會二、三讀表決。

藍綠兩黨昨天都發出甲級動員，一大早綠委即占領主席台，確保議事能順利進行；藍委則透過漫長程序發言，以拖待變。中午11時30分許，藍委發動突襲，群體包圍主席台，並與綠委發生第一波衝突，過程中不慎造成議事人員手部擦傷。

下午恢復開會進入實質討論，藍委並未回到台上發言，反而用自備的麥克風、音箱持續發言，要求民進黨拿出精算報告，綠委則呼籲回到發言台，發言才會留下紀錄。綠委吳秉叡趁隙搬走音箱，藍委林麗嬋、李彥秀見狀立即追上去，雙方為爭奪音箱展開拉扯，混亂中吳秉叡眼鏡也斷掉，最後是民進黨團總召柯建銘出面，雙方才罷手。

蔣萬安估30年後破產

藍委蔣萬安批評，國防部提的「年金改革財務影響認證案」，只敢試算30年後基金剩餘一千多億，但是在30年之後呢？根據國防部提供的條件因素估算，2054年基金就會破產，變負200多億。藍委費鴻泰也說，國防部提出的報告是「認證」不是「精算」，為什麼公教能提出真正的精算報告，國防部提不出來？

國防部長嚴德發則表示，年金改革的問題大家都不願意碰，但卻又不得不面對，現在的政府是面對缺失，解決問題。30年是一個上校的資歷，國防部是以一個世代去做計算。

在立院外，八百壯士午後在濟南路集結，由於上次陳抗爆發嚴重肢體衝突，警方在現場架設層層拒馬，加上八百壯士事前一再安撫參與民眾情緒，讓整場陳抗平和收場。

在野黨將聯合提釋憲

八百壯士副指揮官吳斯懷表示，目前已獲得來自親民黨團、國民黨團及無黨籍立委高金素梅的連署同意書，各在野黨同意將先替公教提出釋憲，一旦軍版的三讀通過，八百壯士也會接續提出軍版的釋憲案。

(中國時報)

李慶元：吳茂昆要拔管 自己應辭… 台美國防產業論壇登場 馮世寬請…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。