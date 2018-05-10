台美國防產業論壇登場 馮世寬請假

2018年05月10日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

受到軍火界高度關注的「台美國防產業論壇」今在高雄登場，與會美商中，有位美軍退役中將，即前美國陸軍太平洋司令部司令威爾辛斯基，他曾任美軍著名的101空降師指揮官，現為美商立方公司（Cubic）資深副總裁；據了解，立方公司最近將向海軍陸戰隊簡報有關特戰裝備。

另據主辦單位指出，國防安全研究院董事長馮世寬因請假，午餐演講人臨時改由中科院董事、海軍退役上將陳永康。外傳他因病住院，馮世寬昨晚於臉書嚴正駁斥，他說，完全子虛烏有，他昨天仍處理公務，正常作息。

台美國防產業論壇能在台灣舉行，是馮世寬在國防部長任內促成，因為每年在美舉行美台國防工業會議，蔡政府雖要求國防廠商踴躍出席，但因一趟行程要花上好幾天，因此，有廠商建議何不讓美商也來台灣交流，順便實地了解台灣國防產業發展現況，馮世寬認為有道理，去年底向美方提出方案，美亦表同意。因而，馮世寬今突請假，令人意外。

今天約有250位國內外廠商參加論壇，一位退休軍方人士說，他不是軍火商，也不做代理生意，是以廠商顧問身分與會，國內有些廠商是黑手出身，沒有和美商打交道的經驗，他負責引見，希望有機會打入美國國防產業的供應鏈。

另一位曾駐外的退役軍方人士說，這次來台的美軍火商，與國軍均有往來，不管是洛馬、雷神或英商航太，台灣都有買這些公司的裝備，而且彼此打交道多時，而為了搶食6000億的軍火大餅，來台的軍火商各自展開遊說。

根據大會議程，今將就台美國防產業合作下的機會與挑戰、台灣國防產業造船、航太、資安等展望交流意見，並討論台美廠商如何在軟硬體上合作交流；另外，經濟部長沈榮津也將在午宴時發表專題演講。

(中國時報)