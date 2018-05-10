台幣一路大跌 今恐貶破30元

2018年05月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

美國宣布退出伊朗核協議，國際政經不確定性升高，推升美元指數踢進臨門一腳，不只非美貨幣全倒，新台幣昨日收盤更重貶1.45角，一腳被踹到29.928元作收，30元大關近在咫尺，宣告2字頭保衛戰開打，今日恐見3字頭。

歐元重挫0.6％

「這顆核彈威力不小！」匯銀主管分析，美國10年期公債殖利率逼近3％高點，加上6月可望再升息，拉開與非美貨幣的利差，促使不少海外資金回到美元，加上美國雖重啟對伊朗制裁，避險情緒推升美元，讓美元在強勢基礎上又更強，重擊非美貨幣。

也因美元獨強，非美貨幣幾乎無一倖免，歐元狂洩超過0.6％，亞洲主要貨幣則以泰銖重挫0.75％、日圓重挫0.71％最劇，星幣、新台幣及韓元貶幅約在0.4％～0.5％居中段班，人民幣則小貶0.17％，相對穩定。

外資持續匯出

匯銀主管分析，外資在台股的賣超幅度雖然收斂，但錢還是不斷地往外頭匯，某種程度是在做「資金轉移」，推估台股即便止穩，都無法扭轉新台幣弱勢格局，因為當龐大的資金回流美國時，美元想不強都難。

值得注意的是，除了外資匯出之外，不少企業開始敲進美元，較為鮮見。

資金移轉效應

交易室主管表示，過去一段時間，美元雙率雙低，對於企業來說，借美元、還美元能夠「雙率雙賺」，只是隨著美元雙率雙升，情勢截然不同，過去的美元借款得分批償還，避免成本加劇。 交易室主管說，不妨觀察投資人資金的移轉效應，如果開始搶美元、償還美元借款，代表認定「美元要強了」，這波力道連同外資，將成為推升美元的重要因子，重擊新台幣，速度甚至會非常快，直接跌破30元。

從技術面解讀，新台幣緩貶趨勢不變，但會不會貶破30元仍取決於央行態度。如果央行默許，最快今天就會跌破30元，但如果央行認為應該緩一緩，就有可能出手阻貶。

(中國時報)