亞大2隊進10強 獲百萬創業金

亞洲大學團隊設計「好事花生」、「梅關係」作品，挺進「旺旺太陽星雙創計畫」10強，團隊師生上台領獎。（林欣儀翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

展現學生創意發想能力，亞洲大學視傳系、經管系師生組成跨領域團隊，分別以新創梅酒商品「梅關係」，及整合數位創意營銷於包裝的「好事花生」作品，參加旺旺集團舉辦的「旺旺太陽星雙創計畫」，在1235個參賽隊伍中脫穎而出、挺入10強，分別獲百萬創業獎金。

獲獎的「梅關係」是以梅酒商品做為設計主軸，夢想導師暨白鷺科技市場副總裁溫向東指出，此設計針對民眾在消費後的功能延續做完整規畫，是挺入10強主因。評審團長暨田+網電子商務公司董事長張樂山則認為，學生們在設計商品整體營運計畫的完整度高，且進行簡報流暢，表現值得肯定。

「好事花生」就是「好事發生」的諧音！設計團隊指出，作品選用可送禮、當零嘴或搭配茶飲食用，以大眾接受度高的花生糖為主軸，包裝則藉由描繪金山農民畫、搭配大膽顯眼配色，呈現出「好事花生」的鮮明包裝，有趣的是，打開外包裝還可看到「好事農民曆」，讓人愈吃愈想再吃。

「好事花生」設計團隊說，配合科技趨勢，還在包裝上設計QR Code，消費者可點入並輕鬆撰寫賀卡、分享好事，也達到宣傳目的。

指導老師、視傳系助理教授黃淑英說，旺旺太陽星雙創競賽堪稱是高手過招、相互交流的舞台，能擠進最後22強的隊伍幾乎都使出渾身解數，規畫的作品面對來自品牌、設計與產品創新、市場潛力等方面專家的終極審判，脫穎而出者都須具備相當實力。

「旺旺太陽星雙創計畫」為旺旺集團主辦，去年11月啟動後、共吸引1235個隊伍參賽，各隊伍歷經初、複審才選出22支團隊參加4天創客營，並選出最後10強，台灣僅有亞洲大學推派的2支隊伍挺入10強，除獲百萬獎金，更可與旺旺集團簽約成為企業孵化平台培育的青創合資夥伴。

喝酒不開車

(中國時報)

台幣一路大跌 今恐貶破30元 搶辦全民499 中華電門市癱瘓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。