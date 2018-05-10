搶辦全民499 中華電門市癱瘓

中華電信9日起連續7天，推出499元上網吃到飽母親節專案，吸引許多民眾搶辦新資費方案。圖為中華電信台北市仁愛路門市湧入大批人潮。 （鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

重現「衛生紙之亂」！中華電信閃電促銷全民可辦的「499吃到飽」，引爆搶辦熱潮，從昨天早上開始，客服及官網就被灌爆，各門市更是被龐大的老客戶攻占，等候人數動輒百號，營業廳擠得水洩不通，傍晚湧入下班人潮，情況更嚴重，甚至得等上2小時。

中華電信8日晚間無預警發難，原本喊停的「公教499」方案大復活，而且還降低門檻成為「全民499」。除上網無限制外，還享網內互打免費，網外、市話通話各送90分鐘，幾乎是現行資費的4到5折，引發申辦熱潮。

不少老客戶聽到消息後，算了下違約金，直呼「解約都划算」，熱潮持續發酵。先是客服先打爆，等半小時都沒人接電話，接下來連官網出現數次停擺，顯示無法連上網站，雖然一度恢復開放，但不到半小時又掛點。

有些人因為客服打不通，只好求助門市，不只尖峰時間大排長龍，就連下午3、4點的離峰時間都客滿。以位於敦化和平路口的敦南門市為例，人甚至滿到騎樓外頭，等候人數遠遠超過現場人員能負荷，都是要辦499。

傍晚過後，忍了一整天的上班族也來了，位於信義鬧區的威秀門市場地本來就小，人根本擠不進去。許多開到晚上的門市，號碼牌一拿就是得等上100多號，情況比下午更慘，被老用戶戲稱是根本是「499之亂」。

電信達人建議，如果去年辦「699吃到飽」，扣除購機補貼，實質月付成本約399到499元，通話量如沒那麼大，並不需要解約。至於月租費「上千」的，扣除補貼，每月實付699元起跳，解約辦499就很划算。

(中國時報)

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