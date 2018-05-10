用水大戶每度擬漲至20元以上

2018年05月10日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

用水拉緊報，水價太便宜無法以價制量，台水董事長郭俊銘不諱言，正積極研擬水價調整方案，初步考慮40度以下、涵蓋8成以上民生用水不漲價，並將現行4級距拉高為5-6級，逾50度以上、逾37.5萬用水大戶，費率將參考北水處價格大幅拉高，新方案將在年底前提出。為讓用水大戶認真節水，最高級距費率每度恐突破20元大關，漲幅超過7成。

立法院經委會昨日多位立委關心水情與水價，民進黨立委鄭運鵬質詢指出，台灣是國際第19大缺水國，但台水已超過20年凍漲水價，這實在太矛盾。且台灣水價分為北水處、台水兩種價格，無疑是「一國兩制」，建議降家庭、漲大戶，家戶用水60度以下比照北市價格，並拉大為6級距，加大累進價差。

郭俊銘表示，考量台北原水成本平均僅0.6元，遠遠低於台水逾3元成本，為此，在調價時雖會考慮北市水價級距，但計價上無法比照。亦即價格會高於北水處，目前北水處最低級距價每度僅5元，但台水則為7 .35元，反觀最高級距北水處已達20元，台水卻只有12.075元，為此台水評估最高級距水價將超過20元。

至於現行水價級距31-50度間算一個級距，郭俊銘表示，考慮加入40度數據，讓民生用水40度以下不受影響。

(中國時報)