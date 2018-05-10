用水大戶每度擬漲至20元以上

友善列印
中國時報
／台北報導

用水拉緊報，水價太便宜無法以價制量，台水董事長郭俊銘不諱言，正積極研擬水價調整方案，初步考慮40度以下、涵蓋8成以上民生用水不漲價，並將現行4級距拉高為5-6級，逾50度以上、逾37.5萬用水大戶，費率將參考北水處價格大幅拉高，新方案將在年底前提出。為讓用水大戶認真節水，最高級距費率每度恐突破20元大關，漲幅超過7成。

立法院經委會昨日多位立委關心水情與水價，民進黨立委鄭運鵬質詢指出，台灣是國際第19大缺水國，但台水已超過20年凍漲水價，這實在太矛盾。且台灣水價分為北水處、台水兩種價格，無疑是「一國兩制」，建議降家庭、漲大戶，家戶用水60度以下比照北市價格，並拉大為6級距，加大累進價差。

郭俊銘表示，考量台北原水成本平均僅0.6元，遠遠低於台水逾3元成本，為此，在調價時雖會考慮北市水價級距，但計價上無法比照。亦即價格會高於北水處，目前北水處最低級距價每度僅5元，但台水則為7 .35元，反觀最高級距北水處已達20元，台水卻只有12.075元，為此台水評估最高級距水價將超過20元。

至於現行水價級距31-50度間算一個級距，郭俊銘表示，考慮加入40度數據，讓民生用水40度以下不受影響。

(中國時報)

彭雪芬任新光金董事 與台新金無… 吳茂昆：台大沒校長 不是教部問…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。