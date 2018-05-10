吳茂昆：台大沒校長 不是教部問題

2018年05月10日 04:11 中國時報 林志成 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

教育部長不顧台大死活？ 教育部不讓台大校長當選人管中閔上任，台大擬提出訴願等行政救濟，預期未來至少1、2年將沒校長，嚴重影響校務運作。對此，教育部長吳茂昆昨在立法院表示，「那不是教育部的問題。」

吳茂昆這一席話惹禍，他昨天下午回到教育部開部務會報時澄清，教育部不是要和台大切割，而是他出口太快，「這是科學家常犯的錯誤。」他表示，郭大維現在是台大代理校長，教育部會全力支持他的作為。

立法院教育及文化委員會昨審議《社區學發展條例》，吳茂昆出席，會前他接受採訪時表示，請大家仔細看教育部給台大的公文，教育部未「拔管」，只是要台大重啟校長遴選，並沒有進行任何行政處分。

媒體進一步詢問，管中閔無法當校長，台大拒絕重啟校長遴選，可能提行政救濟，預期未來還會有1、2年沒有校長，怎麼辦？吳茂昆回答，「那不是教育部的問題。」

國民黨立委柯志恩表示，吳茂昆5月1日接受廣播媒體專訪時說，跨部會諮詢小組的會議紀錄會上網公布，但現在又以「諮詢小組意見僅供教育部內部參考」，不願公布，這是公然違反承諾。

對於吳茂昆說「台大沒校長，不是教育部的問題」，台大應力所教授王立昇表示，教育部擁有推動高等教育、培育人才、國際競爭力的責任，台大作為高教龍頭，「教育部長竟然說出如此不顧台大死活的話！」台大化學系助理教授徐丞志則說，教育部長的想法是「台大所有的問題，都是自己的問題」，才會出來帶頭放話，可見根本無心發展高教，更無心將頂尖大學推往國際。

一名曾任行政主管的台大教授批評，「真是不可思議，從沒看過這麼冷血的教育部長」，從吳茂昆的言論還有政府的作為，可以發現政府是蓄意摧毀台灣的龍頭大學，最後終將摧毀的是台灣高教。

(中國時報)