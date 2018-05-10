減空汙 中油綠能加油站啟航

2018年05月10日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為迎接綠能新時代，台灣中油昨舉辦「台灣中油智慧綠能加油站論壇」。中油董事長戴謙表示，為推動加油站轉型，中油已組成智慧綠能加油站專案辦公室，預計3年內完成設置1000座電動機車充電、換電柱，並導入大數據、智慧化、物聯網等新興應用，積極轉型為綠能加油站，成為社區的多元能源補給站。

轉型多元能源補給站

行政院長賴清德親自出席論壇，在致詞時不僅肯定中油替國家能源政策鋪路，也感謝相關企業共襄盛舉；賴清德表示，政府推動能源轉型時，不僅顧及穩定供電，也希望減少空汙，除老舊車輛汰舊換新外，政院去年底拍板自2030年起逐步禁售燃油車，就是要解決空汙問題，而這個重要決策也符合國際潮流。

賴清德進一步指出，政府具體訂定2030年公務車全面電動化，2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車的政策目標，但能源轉型只靠政府力量是不夠的，需要產、官、學共同合作，不僅落實制度，更要創造產業商機，過去經濟部、能源局、工業局與汽機車零組件業者曾共同合作就是最好的例子。

辦論壇邀產官學獻策

戴謙表示，移動式汙染源量非常大，全台目前1300多萬輛機車使用含硫汽油，對人體健康、環境都已造成長期的負面影響，中油願意扮演國家政策發展領頭羊的角色，在未來全面發展電動車之際，中油加油站先轉型，替台灣能源供給做完善布局。

戴謙會中邀請賴清德與產、官、學界等現場貴賓共同參與啟動儀式，象徵「台灣中油智慧綠能加油站」正式啟航；隨後並以「綠能永續、智能共生、創新轉型」為主軸，展開一連兩天的論壇，現場吸引超過500人次聽眾聆聽、參與。

中油這次的論壇邀請多位不同領域的專家進行專題分享，除了中研院、工研院、資策會的學者專家外，也邀集台灣特斯拉、Gogoro、光陽工業、中華汽車、凱勝綠能科技以及能海電能科技等進行交流探討，會場外還安排相關企業廠商設攤展示。

(中國時報)